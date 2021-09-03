為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    忘記還Goshare費用照收 發文抱怨「設計不良」挨轟「臉皮厚」

    有網友抱怨用完共享機車Goshare忘記還車，被要求按時數收費，他很不滿，認為是設計不良，po網討拍卻引來網友砲轟；圖為Goshare機車示意圖。（資料照，記者魏瑾筠攝）

    有網友抱怨用完共享機車Goshare忘記還車，被要求按時數收費，他很不滿，認為是設計不良，po網討拍卻引來網友砲轟；圖為Goshare機車示意圖。（資料照，記者魏瑾筠攝）

    2021/09/03 00:58

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友在爆料公社抱怨，使用完共享機車Goshare後忘記還車，直到4小時後才發現，不滿照樣被按時數收費，因此向客服反映，最終業者決定只收一半費用，但他堅持拒付，甚至將錯推給Goshare公司，認為是「設計不良」；po文「討拍」卻引來網友砲轟「臉皮跟水泥一樣厚」。

    原PO在爆料公社 表示，他使用完Goshare後忘記還車，被按時收費，需要付650元租借費，他覺得不合理，因此向客服反映，經過協商，Goshare決定只收他325元，但他自認沒錯，所以「拒絕接受」。

    原PO還說，類似情況已經不是第一次發生，「我上次更誇張，忘了還，過了一天簡訊通知我，我回覆後告訴我因為是第一次，就收取本來停妥後的費用」。

    原PO認為，這些都是「設計不良」造成的，他大言不慚地說「GPS都有定位加行車距離（9.6KM），停了之後沒有移動，不能加上防呆或是只保留10分鐘嗎」、「既然有紀錄，不能10分鐘沒動發訊息提醒」？

    對此，網友留言痛批「你損失人家的時間成本，還敢嗆聲人家，你這邏輯很有問題」、「付錢吧！租賃公司沒有義務要為你的疏忽買單！」、「這智商...被收智商稅剛好而已」、「得了便宜還賣乖」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不玩了？ MOOVO共享電動自行車 9/7起撤出新北市
    2021/08/29 12:49

    不玩了？ MOOVO共享電動自行車 9/7起撤出新北市
    台中租車糾紛上演街頭砸車押人 警3小時逮人
    2021/07/08 13:30

    台中租車糾紛上演街頭砸車押人 警3小時逮人

    二高沿線省百萬【景自慢】極景3房新登場
    與Grab合作 光陽進軍星、印共享機車
    2021/03/04 05:30

    與Grab合作 光陽進軍星、印共享機車
    3共享機車台北市年營收估2.4億 陳政忠：權利金僅40萬形同圖利
    2020/11/19 18:11

    3共享機車台北市年營收估2.4億 陳政忠：權利金僅40萬形同圖利

    桃園新站前雙捷3房 地段「鈔」有價
    雲林共享機車啟動 130部Gogoro電動機車隨借隨還
    2020/10/08 13:28

    雲林共享機車啟動 130部Gogoro電動機車隨借隨還
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播