忘記還Goshare費用照收 發文抱怨「設計不良」挨轟「臉皮厚」

有網友抱怨用完共享機車Goshare忘記還車，被要求按時數收費，他很不滿，認為是設計不良，po網討拍卻引來網友砲轟；圖為Goshare機車示意圖。（資料照，記者魏瑾筠攝）

2021/09/03 00:58

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在爆料公社抱怨，使用完共享機車Goshare後忘記還車，直到4小時後才發現，不滿照樣被按時數收費，因此向客服反映，最終業者決定只收一半費用，但他堅持拒付，甚至將錯推給Goshare公司，認為是「設計不良」；po文「討拍」卻引來網友砲轟「臉皮跟水泥一樣厚」。

原PO在爆料公社 表示，他使用完Goshare後忘記還車，被按時收費，需要付650元租借費，他覺得不合理，因此向客服反映，經過協商，Goshare決定只收他325元，但他自認沒錯，所以「拒絕接受」。

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原PO還說，類似情況已經不是第一次發生，「我上次更誇張，忘了還，過了一天簡訊通知我，我回覆後告訴我因為是第一次，就收取本來停妥後的費用」。

原PO認為，這些都是「設計不良」造成的，他大言不慚地說「GPS都有定位加行車距離（9.6KM），停了之後沒有移動，不能加上防呆或是只保留10分鐘嗎」、「既然有紀錄，不能10分鐘沒動發訊息提醒」？

對此，網友留言痛批「你損失人家的時間成本，還敢嗆聲人家，你這邏輯很有問題」、「付錢吧！租賃公司沒有義務要為你的疏忽買單！」、「這智商...被收智商稅剛好而已」、「得了便宜還賣乖」。

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