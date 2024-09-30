民眾黨切割李文宗 簡舒培：案情將往上發展、黃珊珊恐是共犯之一

民進黨台北市議員簡舒培表示，李文宗被裁定收押的理由是有勾串潛在共犯之虞，代表案情還會向上發展，黃珊珊恐是共犯。（資料照）

2024/09/30 14:04

〔記者何玉華／台北報導〕京華城弊案延燒，台北地方法院裁定收押民眾黨主席柯文哲親信兼大帳房李文宗，裁定書指李文宗否認犯行，不排除有與其他未到案的利害關係潛在共犯或證人有勾串之虞。民進黨台北市議員簡舒培今（30）早受訪表示，裁定理由看起來是還有共犯未曝光，是大家都質疑在京華城案中角色仍存疑的黃珊珊嗎？她認為案情還會繼續往上發展。

李文宗28日深夜被收押，民眾黨秘書長周榆修稱，李文宗已被開除不是黨員，籲北檢有多少證據辦多少事；民眾黨內也有聲音對外表示，創立木可公司、眾望基金會都是李文宗的點子。

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簡舒培今受訪大酸民眾黨使出切割術，把所有的錯都切給李文宗，先說李文宗已經被開除黨籍，跟民眾黨無關，再說木可、眾望都是李文宗的點子，但似乎忘了，不管是誰的點子，實際受益者、支配者都是柯文哲，與其切割李文宗，不如切割柯文哲，才能一了百了，因為對民眾黨來講「最大毒瘤就是柯文哲」，沒有柯文哲的認同，木可或眾望都不會成立，現在要切割責任是不會成功的。

簡舒培認為，檢方已經到了後面要收網，不管是木可政治獻金案還是京華城案，李文宗、朱亞虎早就被掌握，沒在第一時間聲押收押，就是想讓案情再跑一下，現在收押代表案子進展到一個程度；雖然李文宗否認犯行，但法院裁定理由認為他可能會串聯一些還在外的在逃共犯，影響證據，顯然事情還會繼續往上、還有共犯未曝光，但共犯是誰，是不是大家都質疑在京華城案中角色的黃珊珊？可能要等檢方再進一步報告。

此外，簡舒培也回應媒體追問，2020年威京集團有7人捐贈210萬政治獻金給民眾黨，陳佩琪在當時剛好也密集在ATM存領170萬，非常異常，都會讓人覺得柯文哲邊交辦邊收錢，「比巧克力還要巧的事情都發生在民眾黨，都發生在柯文哲身邊」。

簡舒培認為，稱政治獻金是合法捐款是在轉移非法交辦的焦點，質疑民眾黨變成柯文哲的洗錢工具。她認為，民眾黨應該勇敢解釋「民眾黨不是柯文哲洗錢工具」，而不是逃避。

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