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    肯德基「吮指原味雞調料粉」驗出致癌物 邊境攔截2024公斤退運銷毀

    富利餐飲股份有限公司進口的KFC「吮指原味雞調料粉」被驗出致癌物「環氧乙烷」，總重2024.42公斤，依規定須全數退運或銷毀。 （食藥署提供）

    富利餐飲股份有限公司進口的KFC「吮指原味雞調料粉」被驗出致癌物「環氧乙烷」，總重2024.42公斤，依規定須全數退運或銷毀。 （食藥署提供）

    2024/09/24 14:18

    首次上稿11:40
    更新時間14:18（新增肯德基回應）

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（24日）公布最新邊境查驗結果，其中一批由富利餐飲股份有限公司進口的KFC「吮指原味雞調料粉」被驗出致癌物「環氧乙烷」，總重2024.42公斤，依規定須全數退運或銷毀，邊境也將針對業者的管理措施加嚴，從加強抽批查驗調整為逐批查驗。

    林金富說明，富利餐飲股份有限公司自泰國進口的KFC「吮指原味雞調料粉」，因含有不得檢出的農藥「環氧乙烷」每公斤0.1毫克，被判定不合格，在邊境被攔截，將針對該業者邊境報驗產品調整為逐批檢驗。此外，泰國進口調味料因驗出糖精、農藥殘留等屢次違規，今年7月1日起已經調整為20%至50%的加強抽批，期限將維持至今年12月31日為止。

    環氧乙烷是一種無色、可燃、高反應的化合物，被國際癌症研究中心（IARC）列為一級致癌物。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，長期暴露於環氧乙烷可能增加罹患血癌、淋巴癌等風險，並可能引發中樞或周邊神經病變，在醫學和工業上常用作消毒劑，有些國家允許作為合法農藥，用於農產品的煙燻與除蟲，但在台灣，食品相關法規明確禁止使用。

    肯德基：依規定退運未流入市場

    對此台灣肯德基強調，該批調味粉在邊境查驗時依規定退運，未流入市場，全台門市均未使用該批調味粉。台灣肯德基始終將顧客食用安全置於首位，為保障顧客享有優質的餐點，肯德基也主動將非同批號的調味粉送交第三方檢測，自主檢驗報告確認原料符合相關標準，肯德基會繼續堅守品質承諾，提供消費者安全、優質的產品與服務。

    值得注意是，還有一批由「億瓏貿易有限公司」自菲律賓進口的「香蕉脆片」，品牌名為「TROPICS」，被檢出毒素「苯駢芘」每公斤達7.4微克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，苯駢芘限量每公斤不得超過2微克，超標3.7倍，總計150箱、1312.50公斤全數退運或銷毀，食藥署也將針對該公司進口產品調整為逐批查驗。

    食藥署今天公布的邊境查驗結果共有11項違規，除上述違規產品，「農藥殘留」方面還有西班牙紅椒粉、日本的蔥2批、緬甸的綠豆仁、中國的新鮮白蘿蔔2批。此外中國的「塑膠刀」溶出試驗不符規定、泰國的華南菜則有漂白劑超標問題，另巴基斯坦的「黑礦岩鹽」被驗出重金屬銅超標。

    「億瓏貿易有限公司」自菲律賓進口的「香蕉脆片」，品牌名為「TROPICS」，被檢出毒素「苯駢芘」每公斤達7.4微克，超出限量標準3.7倍。 （食藥署提供）

    「億瓏貿易有限公司」自菲律賓進口的「香蕉脆片」，品牌名為「TROPICS」，被檢出毒素「苯駢芘」每公斤達7.4微克，超出限量標準3.7倍。 （食藥署提供）

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