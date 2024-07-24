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邊境查驗／印度咖哩含蘇丹色素 日本米油驗出致癌物

自印度輸入的「咖哩粉」，被檢出蘇丹色素且有6項農藥超標。 （食藥署提供）

自印度輸入的「咖哩粉」，被檢出蘇丹色素且有6項農藥超標。 （食藥署提供）

2024/07/24 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署昨公布最新邊境查驗不合格名單，攔截一批添加蘇丹色素的印度咖哩粉，並查到自美國輸入的三批調味醬及印度玄米油、日本米油等產品，分別有致癌物「環氧乙烷」及「縮水甘油脂肪酸酯（GEs）」，違規產品均在邊境退運或銷毀，未流入市面。

由河洛公司自印度輸入的「道森咖哩粉」，添加蘇丹色素並檢出殘留農藥「磷化氫」，成分中的芫荽、薑黃、馬芹、葫蘆巴、歐洲茴香和辣椒等香料農藥殘留違規，殘留值在○．○九ppm至一．六七ppm間。

來自美國三批調味品也出包

還有三批自美國輸入調味品被驗出致癌物「環氧乙烷」。食藥署副署長林金富說，其中一批為知名連鎖超市「家福股份有限公司」進口的TACO醬，另兩批為美式牛排店Texas Roadhouse「路德斯公司」進口的BBQ醬和肋排用調味料，濃度從○．一ppm至二．六ppm不等。

我國針對食用油脂實施GEs限量標準規範，每公斤不得超過一千ppb，此次日本、印度進口的米油及玄米油，各被檢出二六三九ppb、一五四五ppb。

福島五縣野生鳥獸肉等開放進口

另外，我國自二○二二年二月廿一日起開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉五縣市食品進口，但禁止「野生鳥獸肉、菇類、漉油菜」輸入。食藥署昨天預告，將以邊境嚴格檢驗取代禁止，但相關產品需附產地及輻射檢測雙證，並禁止日本國內也限制流通的產品進口，預告期至九月廿二日止。

林金富表示，過去未曾進口野生鳥獸肉和漉油菜，菇類曾檢出微量輻射但均合格，自二○一一年福島核災後，我國邊境檢驗輻射廿三．五萬餘批，全部合格。國際上原有五十三國採取管制措施，現僅剩四國對日本食品有限制，我國將參考先進國家嚴格把關。

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