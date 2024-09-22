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中國偷渡客引發國安危機 海委會將研議修法加重刑責

中國偷渡客引發國安危機，海委會將透過跨部會研議修法加重刑責。圖為中國偷渡客阮芳勇。（資料照）

中國偷渡客引發國安危機，海委會將透過跨部會研議修法加重刑責。圖為中國偷渡客阮芳勇。（資料照）

2024/09/22 17:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕中國偷渡客阮芳勇、王旭坤3個月2次闖進台灣北部的岸際與內河區域，引爆國安危機，海委會將於明（23）日在海巡署署本部舉行的防制走私偷渡聯繫會報，首次與法務部、陸委會、內政部針對「入出國及移民法」跟「兩岸人民關係條例」，研議修法加重刑責，希望達到嚇阻效果。

管碧玲表示，許多偷渡客雖然在海上被海巡查獲，但因為沒有入境，很難依法偵辦，就算在岸際被查獲，卻因為是5年以下刑期，法院只判2個月、3個月，甚至緩刑，今年6月在淡水偷渡上岸的阮芳勇被判刑8個月，是目前最重的案例，但關完8個月後就遣返中國，如果這是中國對台灣的壓力測試，成本就很低。

因此，1年召開2次，由海委會主持的跨部會防制走私偷渡聯繫會報，將針對「入出國及移民法」跟「兩岸人民關係條例」修法案，首次與法務部、陸委會、內政部協商，希望加重刑責，達到嚇阻效果。

管碧玲指出，台灣包括本島、澎湖、金門、馬祖、東沙、南沙太平島的海岸線，長達1800多公里，海巡署將擴充紅外線及無人機等偵測設備，但除了防制偷渡，還有查緝槍毒等治安責任，必須靠漁民及在海邊遊憩的民眾協助通報，提高全民防衛意識。

因此，海巡署表示，依目前「海岸巡防機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」規定，台灣民眾檢舉偷渡客因而查獲者，依個案緝獲人數計算，每名核發3000元，最高不得超過20萬元，正研擬提高獎金，並放寬認定條件，擴大鼓勵民眾檢舉。

另外，阮芳勇偷渡成功的淡水河渡船頭屬內河區域，警方管轄，內政部預計10月舉辦警、消聯合演習，海巡署除了在海上與岸際配合，也支援船隻參與。

海巡署補充強調，依「海空一體，精銳海巡」重大中長程計畫，將建置並整合「環島智慧型岸際監控系統」、「紅外線熱影像系統」、「港區監視系統」等三大系統，以強化小型目標及遠距離偵蒐效能；無人飛行載具則有近程、中程、艦載機等機型，提升不同範圍的空中監偵效益，屆時將可涵蓋100%偵蒐監控熱區。

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