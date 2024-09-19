掐死同居女友、將雙胞胎兒丟洗衣機悶死 狠男兩度判死最終無期徒刑定讞

彰化縣男子陳宏嘉因懷疑同居人陳女與男客有曖昧關係，掐死陳女後，又把僅10月大雙胞胎兒子丟進洗衣機悶死，再拿陳女的錢泡網咖吃喝玩樂，一、二審被依殺人罪判死刑，台中高分院更一審改判陳無期徒刑，檢方和陳男均不服上訴，最高法院今判決駁回，陳無期徒刑定讞。（資料照）

2024/09/19 15:36

〔記者楊國文／台北報導〕彰化縣男子陳宏嘉，因懷疑兼職演鄉土戲、在八大行業工作的同居人陳女與男客有曖昧關係，掐死陳女後，又把僅10月大雙胞胎兒子丟進洗衣機悶死，再拿陳女的錢泡網咖吃喝玩樂，一、二審都認定陳觸犯兩公約的「情節最重大之罪」，依殺人罪判陳死刑，台中高分院更一審改判陳無期徒刑，檢方和陳男均不服上訴，最高法院今判決駁回，陳無期徒刑定讞、逃死。

2019年11月3日，台中市中區一棟住商混合大樓飄出屍臭味，警方獲報破門，見陳女陳屍床上，兩名10月大的雙胞胎兒子躺在陳女懷中，已死亡數天之久。警方依監視器畫面顯示，陳女的同居人，雙胞胎之父陳宏嘉，頻繁進出此出租房間內，懷疑他是兇手，同月8日中午，警方在彰化縣一家網咖抓到他。

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檢警調查，原本在加油站打工的陳宏業，2019年8月下旬失業，在家照顧雙胞胎兒子，他因懷疑兼差演本土戲、在八大行業工作的陳女與男客曖昧，2019年11月3日與陳女吵架，情緒失控掐死陳女。陳女死亡約12小時後，他又再痛下殺手，將雙胞胎兒子丟入洗衣機，用衣物悶死，之後逃離現場，台中地檢署提起殺人罪公訴，聲明判處死刑。

台中地院審理認為，陳男情緒失控殺陳女，又殺害2名兒子後，為求掩飾，刻意調低冷氣溫度、噴灑香水，更與友人四處吃喝玩樂，被害人家屬無法宥恕，陳男也沒有尋求和解之意，不見他有誠摯表示懺悔的態度，行為殘忍之至，惡性重大至極，視人命如草芥，對社會安全危害性極為重大，已屬公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」，殺害陳女部分，判刑13年，殺害雙胞胎兒子部分判死刑，合併執行死刑，褫奪公權終身。

上訴後，台中高分院二審認為，陳男殺害陳女及兩名兒子，手法冷血、泯滅人性，令人髮指，罪無可逭，維持一審死刑判決。上訴後，最高法院撤銷發回台中高分院更審。

高中高分院更一審認為，陳男年幼時，歷經父親酗酒家暴等成長過程，他本身能力就差，又有失業、陳女與男客曖昧等壓力挫折，都缺乏家庭與社會的支援。

另外，陳男沒有與死者家屬和解，但願用母親遺留的不動產，全部賠償給死者親人（陳女的母親等人，價值尚需評估），並已由兄長變賣部分田產，償還台中地檢署補償死者親屬的犯罪被害人補償金328萬餘元，顯示他悔悟且積極彌補損害，改判無期徒刑。

檢方、陳男均上訴最高法院，其中，陳男指稱並非計劃性殺人，實因患適應障礙症所致，原判決認定其犯行是「情節最重大之罪」，有所違誤，最高法院均不採信，判決陳無期徒刑定讞。

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