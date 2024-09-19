京華城案北市議會專案小組報告將出爐 游淑慧：有4大重點

台北市議會京華城案專案小組今（19）日進行最後一次會議，專案小組召集人、市議員游淑慧會前受訪表示，報告朝向4大重點檢討制度的缺失。（記者蔡思培攝）

2024/09/19 14:07

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議會京華城案專案小組今（19）日進行最後一次會議，針對調查結論初稿進行討論，專案小組召集人、市議員游淑慧會前受訪表示，報告朝向4大重點，包括是否有越過行政程序交辦？是否有異於行政程序的推動？檢討關說跟廉政制度的缺失，以及都委會是否被濫用幫財團解套。

游淑慧指出，會前詢問小組成員是不是要將會議開放，大部分人沒意見，民眾黨議員陳宥丞主張維持慣例不開放、民進黨議員趙怡翔主張開放，最後決定維持慣例不開放。

游淑慧說明調查報告會基於過去幾次會議的討論，大約有4大重點，包括是否有越過行政程序的交辦？是否有異於行政程序的推動？從府級到中階主管的責任，都會在調查報告中釐清；關說跟廉政制度的缺失也會檢討，以及都委會是否有被濫用去幫財團解套。她強調，報告不會針對個人，而是希望能做制度的改善。

游淑慧指出，在京華城一案中，外界會疑惑都委會的權限在哪裡？因為被看到權限似乎很大，涉及的利益也很大，會不會造成未來的都委會委員要承受更大的壓力跟誘惑？什麼樣的案子該提或不該提到都委會，都發局應該要做更好的把關，也應該要法制化，不要因為一個長官的交辦就越過所有的評估跟適法性的程序，直接交辦都委會。

游淑慧說，人的部分司法已經在偵辦中，議會小組會針對後續制度的完善，她個人建議市府該成立專案小組，尤其是法律層面的小組，針對各種可能發生的法律後果進行處理，包括京華城的檢討報告。

游淑慧質疑柯文哲任內政務官判斷能力

此外，她受訪時也提到，京華城案反對的意見都沒被重視、處理，尤其有意見都委會委員的都是外聘的府外專家，但佔3分之1的府內代表都沒有提過任何意見，質疑這是大家的集體默契嗎？

被問到都委會會議中至少出現18次的發言被消音，游淑慧說，2020年10月12日的會議中，府內法務局、公務員的反對意見都沒有被尊重，而外聘的委員在幾次發言反對無用之後自然就默默不吭聲了。

游淑慧說，都委會中有3分之1的代表是府內相關局處首長或副首長，但對京華城這麼重大的開發案卻都沒有提過任何意見，有意見的都是府外的委員，是大家集體有默契呢？還是覺得案子沒問題？她非常質疑柯文哲任內政務官的判斷能力。

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