前都委黃台生曾質疑京華城「希望都委會突破法令」 北檢二度傳喚作證請回

交大退休副教授、前都委黃台生。（記者陳彩玲攝）

2024/09/18 13:39

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署為釐清京華城20%容積獎勵決策過程，今上午二度傳喚交大退休副教授、前都委黃台生作證，訊後請回；他曾參與專案小組會議，並針對京華城申請的方案四提出質疑「好像希望都委會突破法令」等語。至於一早被提訊的被告柯文哲尚未還押，中午休息後將繼續偵訊。

京華城2020年7月提出「容積獎勵、容積移轉」變更細部計畫案，都委會於第775次會議決議組成專案小組，就容積獎勵項目的公益性、對價性、適法性等議題詳細討論後再提會審議，由委員徐國城擔任召集人，成員包括委員何芳子、馮正民、黃台生、潘一如、陳明吉等人，於2021年3月18、7月1日16召開二次專案小組會議，進行討論。

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根據專案小組會議記錄，黃台生指出，京華城的提案跟現行規定不太一樣，應該是比法令高，不清楚都委會可以決定嗎？例如智慧城市貢獻獎勵項目，鑽石級、黃金級都有法令規定，本案好像是希望突破原來的規定。此外，都委會給予獎勵依法給予，此案不知道都委會有沒有權限這樣做。

由於黃台生稱京華城案從頭到尾都有參與，北檢8月14日曾以證人身分約談他釐清案情，今日為再了解20%容積獎勵決策過程，二度傳喚他作證，訊後請回。面對媒體詢問是否能說明，黃台生僅回應，不方便對外發表，隨即快步離去。

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