中小學實施AI教育引擔憂 教育部：適齡適性在教師指導下學習

教育部政次葉丙成於9月5日在「教育革新、AI助力」記者會中，說明中小學AI教育內容引發部分人士擔憂，教育部今澄清，中小學AI教育是適齡適性，在教師指導下學習。（資料照）

2024/09/16 20:16

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部在各教育階段推動AI教育，國中小擬以競賽帶動AI學習，引發部分人士擔憂學生年紀太小即接觸AI之疑慮。教育部今晚澄清說明，AI教育採取「適齡適性原則」，13歲以下中小學生應在教師指導下、使用為教育目的所設計的生成式AI應用工具，讓AI成為學習教練與學習夥伴，並確保學生AI學習時免於暴露資安風險。

教育部說明，教育部「因材網」的生成式AI學習夥伴「e度」，以及教育部「酷英網」的生成式AI應用工具等，就是為教育目的設計的生成式AI應用工具，教師可視不同領域、科目、主題的需要，搭配學習策略與工具，規劃執行與評估調整學生的學習計畫及任務，讓AI成為學習教練與學習夥伴。

教育部政次葉丙成於9月5日在記者會上宣布，教育部與長期耕耘偏鄉資訊教育的成大教授蘇文鈺合作，今年將試辦國中小「AI菁英爭霸賽」，明（114）年正式舉辦全國賽，國中或國小學生2人一隊參賽，讓國中小生從小接觸學習使用AI模型，解決真實世界難題。葉丙成強調，這不用花錢且不需要補習，未來希望推成全世界可線上參加的國際競賽。

聯合國教科文組織去年提出「生成式AI應用在教育與研究指引」，建議課堂使用最低年齡為13歲。教育部對此強調，生成式AI的使用應遵守「適齡適性原則」，教育部並未禁止13歲以下學生學習與使用生成式AI，13歲以下學生應在教師指導下，使用為教育目的所設計的生成式AI應用工具，此原則明示於已發布的「中小學數位教學指引3.0」及「中小學校長數位學習領導指引」。

教育部說明，不同於運用生成式AI工具，國中小AI競賽是運用程式語言來撰寫AI模型，激勵學生學習AI的興趣，來解決真實世界生活的問題，對學生而言，是很重要的AI素養能力的養成。

教育部強調，創造學習機會均等的教育環境，紮根基礎教育，讓學生從小引發興趣，從遊戲中學習，更能落實AI應用人才培育從基礎做起，教育部將持續與各方合作，開發多元選修課程，並積極辦理教師增能培訓，舉辦相關競賽活動，創造無差別教育環境，為培育更多優秀的人才做準備。

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