京華城案北檢傳林洲民作證 庭訊6小時後離去

前北市都發局長林洲民今天以證人身份前往北檢協助釐清京華城案情，在傍晚4點多離開北檢。（記者劉信德攝）

2024/09/12 16:49

首次上稿：13:34

更新時間：16:49（新增林洲民離去）

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前都發局長林洲民，曾在處理京華城容積率案時，提醒前台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，若照國民黨台北市議員應曉薇質詢放水容積恐涉圖利。台北地檢署為釐清京華城案決策過程，今上午10點以證人身分傳喚他，庭訊約6小時後結束，林洲民稍早在5名法警陪同下走出地檢署，面對媒體他僅微笑致意，隨即搭上計程車離去。

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柯文哲首次被檢方聲押獲無保請回時，聲稱直至今年3、4月才知情容積率高達840%，但林洲民跳出來發聲表示，京華城案在歷任市長陳水扁、郝龍斌及柯文哲任內，都是都發局重中之重的業務，尤其此案2016年被監察院糾正後，更要定期向市長報告。

林洲民說，他在任時也透過文字備忘錄上呈至市長室，都發局每個處理京華城容積率的報告，「柯都有清楚接收到」。

由於林洲民的說詞和柯文哲稱不知情，截然不同，檢方為釐清並鞏固事證，3日指揮廉政署，以證人身分密訊林洲民，釐清他在任內時京華城的決策過程，廉政官訊後請回，並未移送北檢複訊。

後來，林洲民更稱，京華城當年爭取容積率560%時，他曾提醒柯文哲若照應曉薇質詢放水恐涉圖利，由於林對京華城案瞭若指掌，檢方為釐清相關決策過程，今再傳喚他出庭作證。

台北地檢署為釐清京華城案決策過程，今上午10點以證人身分傳喚他，庭訊約6小時後結束，林洲民稍早在5名法警陪同下走出地檢署。（記者劉信德攝）

台北地檢署今傳喚台北市都發局前局長林洲民作證。（記者陳彩玲攝）

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