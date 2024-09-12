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    首頁　>　臺北市

    檢廉查扣保險箱 鍾小平：民眾目擊陳佩琪日前現身一銀信義分行

    國民黨台北市議員鍾小平今（12）天受訪表示，有民眾向他爆料，柯文哲妻子陳佩琪（見圖）日前出現在第一銀行信義分行。（資料照）

    國民黨台北市議員鍾小平今（12）天受訪表示，有民眾向他爆料，柯文哲妻子陳佩琪（見圖）日前出現在第一銀行信義分行。（資料照）

    2024/09/12 13:29

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積弊案，檢廉積極追查金流，國民黨台北市議員鍾小平今（12）天受訪表示，有民眾向他爆料，柯文哲妻子陳佩琪日前到第一銀行信義分行臨櫃不知辦什麼業務，他還在追查中。

    台北地檢署追查京華城案行收賄金流，持續清查台北市前市長、民眾黨主席柯文哲一家人名下帳戶，昨指揮廉政署至第一銀行等公股銀行，調閱保險箱、保險室租用紀錄，查扣上百萬元現金，至於是何人租用？是否為京華城案賄款？仍待釐清。

    鍾小平今天在議會受訪指出，前天有台北市民跟他爆料說陳佩琪有新的動作，就是到第一銀行信義路上的信義分行臨櫃，辦什麼業務他還在繼續追查。

    對於陳佩琪曾匯款給小孩，可能讓小孩受牽連，鍾小平表示，小孩會被害到，檢廉現在的策略就是查柯文哲身邊的人，錢匯給小孩但小孩已經成年，如果知情的話就是共犯，小孩在日本讀書，出國很方便，一但是共犯有了前科，就沒有良民證，出不了國對陳佩琪的壓力很大。

    台北市議員鍾小平12日爆料，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前到第一銀行信義分行，不知辦什麼業務，他還在追查。（資料照）

    台北市議員鍾小平12日爆料，前台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前到第一銀行信義分行，不知辦什麼業務，他還在追查。（資料照）

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