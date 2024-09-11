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    朱立倫稱「綠檢媒」辦京華城案 王世堅：國民黨對民眾黨另有所圖

    民進黨立委王世堅11日出席中常會後受訪。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委王世堅11日出席中常會後受訪。（記者塗建榮攝）

    2024/09/11 17:46

    〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城容積率案遭收押禁見，國民黨主席朱立倫今批評該案已淪為「綠檢媒」一體的辦案手法，呼籲檢方趕快查出是誰在洩漏偵辦進度，否則誰會相信台灣司法的程序正義？民進黨立委王世堅表示，國民黨另有所圖，希望民眾黨8席立委以後跟國民黨「團進團出」，在國會取得「壓倒性」勝利。

    被問及民眾黨近來批評檢調辦案、國民黨也唱和，王世堅下午在中常會後受訪表示，國民黨自己過去很壞，所以見壞不壞、見怪不怪，柯文哲不過是他們以前的縮影。他也認為國民黨另有所圖，希望民眾黨8席立委未來跟著國民黨「團進團出」，在國會取得「壓倒性」勝利。

    王世堅說，如果是為了福國利民法案就算了，但國民黨恐怕會在黨產條例中動手腳，希望民眾黨看清楚國民黨對民眾黨的支持是假情假意，國民黨一方面罵柯文哲罵得體無完膚、比民進黨還兇，當然不排除是私仇，另一面又精神分裂說執政黨政治鬥爭，是在玩兩手策略。

    王世堅也對柯文哲喊話，要他保住最後的人格跟尊嚴，好好反省、面對司法，不要再誤導成是被執政黨秋後算帳、追殺，民進黨不會、也不必這麼做，黨與黨的競爭要長時間看，民進黨已經贏過民眾黨太多，不論大小先後大家應該公平競爭，不要挑戰社會智慧，大家看得懂，京華城案絕對不是什麼政治鬥爭、秋後算帳，柯文哲心知肚明。

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