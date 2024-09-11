警騎電動機車陷「里程焦慮」 北市警局：換電最多站點擴充設備

為落實改善台北市空氣品質及響應車輛低空污排放綠能環保政策，台北市警察局自2019起，購置電動機車用於汰換現行老舊燃油警用機車，電動車佔比60.8％。示意圖。（資料照）

2024/09/11 17:37

〔記者楊心慧／台北報導〕為落實改善台北市空氣品質及響應車輛低空污排放綠能環保政策，台北市警察局自2019起，購置電動機車用於汰換現行老舊燃油警用機車，電動車佔比60.8％，但基層員警卻常碰到電池沒電，導致「里程焦慮」，台北市議員李明賢表示，警察同仁有可能因為機車問題遇上緊急情況，造成治安問題，呼籲市府應妥善研擬相關配套措施。

台北市警察局表示，近年由員警意向調查車種選擇採購GOGORO電動警用巡邏車，廠商於台北市14個行政區設置電動車換電站共194處，考量派出所電動車換電的便利性，若有設置必要，將協調廠商尋覓鄰近地點設置；員警建議派出所駐地內設置專屬電池換電站，考量鋰電池特性涉及消防、用電等公共安全，為派出所駐地安全考量仍需評估。

請繼續往下閱讀...

警察局指出，目前要求請廠商依後台數據分析，針對員警換電最多的站點，優先擴充設備，以提供員警換電時最佳電池充飽率的服務，GOGORO於台北市提供電動機車維修共63處，直營店5處及加盟店9處，共14處提供「綠色通道」專屬服務，員警若有需求優先服務，另統計今年至7月燃油及電動機車維修費用，電動機車每輛平均1246元，低於燃油機車每輛平均1911元。

李明賢指出，台北市警局目前有警用機車4290輛，2609輛是電動車，1681輛為燃油車，電動車佔比60.8％，現已有60.8%以上警用機車都屬電動車，但隨著電動機車數量增多，警察同仁也與民眾一樣，陷入「里程焦慮」，警察同仁有可能因為機車問題遇上緊急情況，而錯過逮捕歹徒的時機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法