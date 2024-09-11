西門町街頭藝人新規9/16上路 晚上9時後禁用音箱

圖為街頭藝人現場表演接受審議。示意圖，人物與本新聞無關。（資料照）

2024/09/11 16:27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市西門町徒步區為熱門街頭藝人展演場地，常有不少街頭藝人駐足表演，吸引不少民眾圍觀，但台北市文化局長期接獲民眾反映音量影響周邊安寧，將在本月16日起禁止晚間9時後使用音箱、麥克風等擴音設備，若違反規定經勸導未立即改善，將註記於違規紀錄表，1年內累計註記達3次，次月起不得申請及使用展演點1年。

台北市文化局公告修正「台北市信義及西門徒步區街頭藝人從事藝文展演活動申請管理要點」部分規定，於9月16日生效，修正後要點新增攤位上方覆蓋雨傘的大小範圍不得擋住或遮蔽附近商家、招牌及影響周邊動線，以及西門徒步區晚間9時後禁用擴音設備，包含外接音箱、錄放音機、手機及麥克風等。

請繼續往下閱讀...

不過西門町徒步區對台北市街頭藝人來說是重要的展演場地，許多街頭藝人在社群網站上抱怨規定太嚴格，且原本西門徒步區的展演時段就到晚間10時，為何還要提早一個小時，限制大家的空間，也有人認為，文化局並未先了解街頭藝人們的想法及溝通，就直接訂下新規，令人相當錯愕。

台北市文化局回應，由於多次接獲民眾反映街頭藝人的聲音影響居住安寧，並經巡查人員勸導後問題仍持續發生，因此最後決定規定晚間9時後禁用擴音設備，不過投訴最多的是鄰近捷運西門町站6號出口的展演點，其他包含商圈內武昌街及漢中街的展演遭投訴的較少，未來將觀察是否僅限制單一展演點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法