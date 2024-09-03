傳明年太平洋島國論壇主辦國索羅門將打壓 田中光：相信台灣會獲國際支持

外交部今舉行113年推動參與聯合國案新聞說明會，由外交部次長田中光（中）進行說明。（記者吳哲宇攝）

2024/09/03 15:52

〔記者吳哲宇／台北報導〕在中國戰狼外交惡劣行徑下，歐美各國挺台力道逐漸增強，為此外交部今年推動參與聯合國之推案，訴求聯合國停止錯誤援引聯大第2758號決議等三項；另外，外交部次長田中光昨日從太平洋島國論壇回台，他表示，本次論壇只是肯定台灣的參與，中國就無法接受，並用盡很多蠻橫方式想辦法把台灣內容拿掉，但據了解，中國行為已讓3個邦交國及其他理念相近國非常無法接受。

外交部今舉行113年推動參與聯合國案新聞說明會，由於田中光剛從太平洋島國論壇回台，媒體詢問中國施壓論壇公報刪除台灣內容一事。田中光回應，台灣作為發展夥伴，已連續參與論壇29年，作為太平洋島國的一部分，任何太平洋的發展都與台灣息息相關。

至於明年的論壇將由索羅門舉辦，田中光說，可以預見，明年在索羅門開第54屆會議，甚至是後年諾魯舉辦時，一定會遭受一些困擾跟阻礙，但他相信台灣過去對太平洋的貢獻，以及國際的支持，這29年是有目共睹的。不光是邦交國，其他理念相近國家的非邦交國也是非常感謝的。

另外，田中光表示，今年聯合國總辯論的主題是「不遺漏任何人：共同促進當前及未來世代之和平、永續發展及人類尊嚴」，然而諷刺的是，台灣2350萬人還是持續被遺漏在聯合國體系之外。造成這個不公不義現象的主要原因，就是中國惡意扭曲聯大第2758號決議的內容，意圖誤導國際社會接受該決議等同於中國的「一中原則」，並且謬稱台灣是中華人民共和國的一部份，以及授權中國在聯合國體系代表台灣，進而從法理上消滅中華民國（台灣）是主權國家的客觀事實，以及抹殺台灣爭取參與聯合國體系的正當權利。

田中光指出，面對中國的認知作戰，如果不即時反駁澄清，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬的台海客觀現狀將會被徹底改變，中國也取得對台動武的法理基礎，國際社會更會失去根據《聯合國憲章》所揭櫫的維護國際和平與安全宗旨及和平解決爭端原則介入助台的正當性。

田中光指出，為什麼2758號決議在1971年就有，但現在變得很重要，因為在今年1月15號諾魯跟我們斷交時，諾魯就提了2758號決議，所以他覺得現在正是要徹底解決2758號決議問題的時機。

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