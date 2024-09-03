再度衝刺聯合國 外交部以2758號決議錯誤為切入點

外交部今舉行113年推動參與聯合國案新聞說明會，由外交部次長田中光進行說明。（記者吳哲宇攝）

2024/09/03 14:56

〔記者吳哲宇／台北報導〕今年第79屆聯合國大會即將於9月10日在紐約聯合國總部開議，9月24日到28日及30日將舉行「總辯論」。有鑑於美國今年增加挺台力道，並直指聯合國2758號決議之謬誤。我國外交部今年決定衝刺聯合國，訴求推案停止援引2758號決議。

外交部今舉行113年推動參與聯合國案新聞說明會，外交部表示，聯合國是屬於全人類的，《聯合國憲章》也明確說明發展國際間人民平等權利為聯合國成立宗旨之一，然而聯合國卻持續屈從中國的壓力，忽視台灣人民參與的正當權利，甚至附和中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋，合理化不當排除我人民參與的錯誤做法，我們感到非常遺憾及不滿。

外交部指出，因此政府今年推動聯合國案的首要任務，就是協助國際社會正確瞭解聯大第2758號決議的內容，推案訴求包括，聯合國應正視遭惡意扭曲的聯大第2758號決議，並採取積極作為；聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對「永續發展目標」（SDGs）之實現做出貢獻；聯合國秘書處應嚴守中立，停止錯誤援引聯大第2758號決議，以及不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利。

外交部指出，在推案做法部分，經政府審慎研議，考量過去8年的穩健溫和做法已獲得國際社會普遍認同，並促成更多理念相近國家加入支持我爭取國際參與的行列，今年將延續洽請友邦駐聯合國常任代表聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），並請友邦在總辯論等聯大場域為我國發聲。

外交部表示，令人欣慰的是，美國政府在今年4月公開發表反駁聯大第2758號決議遭誤用的4點聲明，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）也於今年7月通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」，澳洲聯邦國會參議院更率先於今年8月通過反對中國錯誤引用聯大第2758號決議。相信未來會有更多國家挺身而出，為台灣發出正義之聲。

外交部表示，為妥善維護台灣人民國際參與的基本人權，政府自1993年開始推動參與聯合國，至今未曾間斷。然而中國的蠻橫無理阻撓，加上聯合國盲目屈服於中國壓力，使我們推案遭受重重困難與挑戰，但政府不曾也不會放棄，將持續爭取國際社會支持，並再次呼籲聯合國，唯有接納台灣的完整參與，才能為當前及未來世代創造一個和平、永續及重視人權尊嚴的美好世界。

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