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接見TAIUNA宣達團 林佳龍：為台灣「快樂出帆」發揮人人都是外交官精神

外交部長林佳龍接見台灣聯合國協進會宣達團。（外交部提供）

外交部長林佳龍接見台灣聯合國協進會宣達團。（外交部提供）

2024/09/03 10:40

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（2）接見台灣聯合國協進會（TAIUNA）宣達團代表林逸民理事長、榮譽顧問蔡明憲與宣達團成員。林佳龍表示，感謝TAIUNA多年來致力推動台灣參與國際社會，以實際行動發揮「人人都是外交官」的總合外交精神，期待這次TAIUNA宣達團能發揮創意及熱情，為台灣「快樂的出帆」，讓世界看見台灣。

林佳龍指出，台灣聯合國協進會在2003年由前國策顧問陳隆志教授及美國長老教會駐聯合國辦公室主任史麥利（Robert Smylie）等人倡議籌組、成立，20多年來為台灣奔走、讓國際社會聽見台灣人民的聲音不遺餘力。

林佳龍感謝TAIUNA多年來致力推動台灣參與國際社會，除了定期出版刊物及舉行講座外，每年也籌組宣達團，在世界衛生大會舉辦期間赴日內瓦、在聯合國大會期間赴紐約、華盛頓等地，是代表台灣社會的力量，以實際行動發揮「人人都是外交官」的精神。

林佳龍提到，本次TAIUNA宣達團行程，將參與僑界、華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）共同主辦的論壇，並拜會美方政界、媒體人士，他也請外館協助宣達團行程，面對近年國際情勢、地緣政治格局改變，中國對台的威脅日益緊迫，TAIUNA也將針對中國近年來對「聯合國2758號決議文」的錯誤詮釋為台灣發聲。

林佳龍強調，今年以來，包括美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）、澳洲國會都針對聯大2758號決議發表言論或通過決議，力挺台灣參與國際。

林佳龍說，「參與運動要充滿希望」，日前美國前駐聯大使海莉（Nikki Haley）來台發表演說，也曾發表「台灣有權參與國際組織」的正義之聲，台灣是國際社會的良善力量，絕對有能力從參與中貢獻，是「世界的台灣」，期待這次TAIUNA宣達團能發揮創意及熱情，為台灣「快樂的出帆」，讓世界看見台灣。

林佳龍表示，TAIUNA也跟他分享去年設計新的識別 「The Missing Piece」，是拼圖也是和平（peace）的諧音。台灣處於第一島鏈的重要戰略位置，站在世界民主防線最前緣，也是維繫和平的重要拼圖，未來台灣也期望繼續與民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。

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