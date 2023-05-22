民團發表「日內瓦宣言」 籲堂堂正正「以台灣之名」入聯

台灣聯合國協進會世衛宣達團與台灣旅外僑胞在WHA會議期間，於瑞士日內瓦三腳椅廣場舉辦活動，倡議國際支持台灣加入聯合國、參與世衛。（台灣聯合國協進會提供）

2023/05/22 20:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣聯合國協進會、北美洲台灣人醫師協會、世台聯合基金會等多個台灣民間團體，今（22）日在瑞士聯合共同發表「日內瓦宣言」。宣言抨擊中國以政治因素阻撓台灣加入世衛（WHO），對國際公衛造成極大威脅，並呼籲台灣應該要堂堂正正以「台灣」之名加入聯合國，自然就能夠成為WHO會員。

第76屆世衛大會（WHA）21日起於瑞士日內瓦舉行，台灣連續第7年未能獲邀參與。赴瑞士宣達台灣民意的民間團體，今天發表「日內瓦宣言」，由台灣聯合國協進會理事長林逸民、北美洲台灣人醫師協會會長楊熾勳、世台聯合基金會執行長林鋕銘代表共同簽署。

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「日內瓦宣言」全文：

台灣要加入WHO！台灣要成為聯合國的會員國。

台灣走向世界的決心，不會改變！

世界衛生組織的憲章中寫著「健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別。」

但中華民國政府在1971年，被逐出聯合國，自此長達50多年，台灣便成為了國際孤兒，被排除在世界公衛的全球防疫體系之外。

中國數十年以來，因為政治考量，一再阻擋台灣加入WHO，一直到武漢肺炎爆發，才讓全世界看到危險性。

早在2020年疫情還未擴散爆發時，台灣就是最早警覺武漢肺炎嚴重性的國家，台灣立刻向多國示警，卻因為中國刻意掩飾欺瞞，導致WHO誤判，病毒快速擴散全球，全世界多少人命傷亡、重創全球經濟！

相較全球面對疫情的肆虐，台灣有效控制疫情，大大降低傷亡和經濟的負面衝擊！甚至還可以捐贈口罩、醫療物資，給疫情嚴重的國家，幫助世界一同抗疫！

在全球防疫體系中，如果台灣缺席，那麼就像在「三隻脚椅子廣場」的椅子一樣，缺了一隻腳。

COVID-19 全球疫情期間除外，每一年都有台灣人自費、主動前往日內瓦說出台灣想加入WHO的聲音，但換來的卻是不斷地失望。世界衛生組織甚至因為政治因素，連觀察員的邀請函都不願意發給台灣，徹底違背了組織宗旨。

WHO拒絕台灣加入WHO的法源依據是「聯合國2758號決議文」，但它只是處理中國在UN代表權的問題，並將蔣介石的代表逐出聯合國，沒有提到台灣或中華民國，完全無法代表2300萬的台灣人民。

美國眾議院已經通過法案，內容決議「聯合國2758號決議文『不涉及台灣』」反對中國透過扭曲決議的方式，排除台灣、干涉台灣參與國際組織。包括G7外長會議、歐盟外長會議、美國、日本、友邦等，都公開支持台灣參與WHA！

當委曲求全沒法得到適當的回應時，我們呼籲用台灣的名字，正正當當地申請成為聯合國的會員國。台灣能進入聯合國，當然就會是WHO的成員。

台灣2300萬人民有權參與國際組織，台灣2300萬人民的健康權益，不能被漠視、不能被剝奪！不只是台灣，全球的醫療健康人權，也不能受到損害！

世界幫忙台灣，台灣也會幫忙世界。

Health for all,

Taiwan can help!

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