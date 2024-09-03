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京華城案》柯文哲幫邵琇珮講「公道話」：公文很多人簽字

民眾黨主席柯文哲今（3）日上午在家門前受訪時，替同列涉案被告的都委會執行秘書邵琇珮「講公道話」，認為「公文有這麼多人簽字，最後不可以把責任推給某一個人」。圖為8月30日柯文哲被檢方登門搜索後帶走約談。（資料照，記者方賓照攝）

民眾黨主席柯文哲今（3）日上午在家門前受訪時，替同列涉案被告的都委會執行秘書邵琇珮「講公道話」，認為「公文有這麼多人簽字，最後不可以把責任推給某一個人」。圖為8月30日柯文哲被檢方登門搜索後帶走約談。（資料照，記者方賓照攝）

2024/09/03 10:44

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案，昨天獲台北地院裁定無保請回，他剛步出地院當眾稱直到今年3、4月才知道京華城容積率達840％。柯文哲今（3）日上午在家門前受訪重申，他從未參與台北市都委會，當時不知道容積率840％；他也替同列涉案被告的都委會執行秘書邵琇珮「講公道話」，「公文有這麼多人簽字，最後不可以把責任推給某一個人」。

邵琇珮捲入京華城弊案，疑為通過高額容積獎勵的幕後推手，最近休假出國兩週，一度被懷疑畏罪潛逃，台北地檢署昨指揮廉政署前往邵女家搜索，並約談到案說明，檢方漏夜複訊7小時後請回，限制出境出海、住居。

媒體今早追問柯文哲是否真的不知京華城容積率840％？柯文哲回應，現在他當然知道，但「當時是都委會用的，不然你去找所有紀錄，我從來沒參與過啊」！

媒體追問怎麼看前任都委曾光宗發文再度強調京華城容積獎勵不合理？柯文哲說，「這就是我要跟大家說的『不要馬後砲』」，他話鋒一轉，說也得替邵琇珮「講公道話」，「公文有那麼多人簽字，最後不可以把責任推給某一個人，哪有這樣？那個公文上面有多少人簽字」？

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