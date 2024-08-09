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京華城案延燒 游淑慧：都委會委員曾光宗堅決反對 就沒被續聘了

台北市議會京華城案專案小組召集人、國民黨議員游淑慧。（資料照）

台北市議會京華城案專案小組召集人、國民黨議員游淑慧。（資料照）

2024/08/09 16:08

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內，將京華城土地容積率提高至840%，有圖利之嫌，台北市議會京華城案專案小組召集人、國民黨議員游淑慧表示，從提案、成案到審案都有柯市府介入協助的身影，最後才能關關難過關關過，引來府外學者的不滿，其中曾光宗老師第一個發言，堅決反對申請人所提方案「但這位老師就沒有續聘了」。

游淑慧指出，京華城案要取得龐大的百億容積獎勵，坦白說不容易，過程和技術都是很複雜的案子，複雜到市民可能看不懂也無從關心，哪怕她有公務員經驗，都必須花很多時間爬梳，得用許多篇幅一一剖析疑點。

游淑慧解釋，此容積案表面上是業者依《都市計畫法》第24條，自提的計畫，然而從提案、成案到審案都有柯市府介入協助的身影，最後才能關關難過卻關關過，既然是自提，為何市府要一直跳入協助研議？

游淑慧質疑，本來應該是把關人的都發局官員、都委會委員，怎麼能反而變成專案輔導者？看都委會在109年12月24日775次會議，審議京華城容積案的會議紀錄，幾乎明示委員，申請者的提案是跟市府研議而來的，這無疑告訴委員「這個提案是跟市府討論過，OK的啦。」

游淑慧透露，即便如此，仍引來府外學者的不滿，其中都發委員曾光宗第一個發言，結果後來這位老師就沒續聘了。

游淑慧也引述曾光宗的話，包含申請單位沒正本清源提出規劃構想，卻希望市府開一張無限期的空白支票，讓申請單位想要多少樓地板面積自己填，這個心態很不對，因此個人堅決反對申請人所提出來的方案。

曾光宗質疑，申請單位說明不適用台北市現有獎勵規定的理由，皆從私人的角度出發，只因申請單位做不到，所以就要市府給予容積獎勵，但為何申請單位做不到的事，市府就要給容積獎勵？

曾光宗也舉例，申請單位設計的地下室開挖率81.05%，達不到台北市土地使用管制自治條例綜合設計放寬的開挖率70%標準，所以要適用別的法令，讓市府給容積獎勵，但這是申請單位的問題，並非台北市、台北市民的問題，申請單位做不到的事，卻要求給予容積，這邏輯申請單位必須先解釋清楚。

游淑慧認為，這樣委員的質疑不只一位，當時都沒有被尊重，如今前市長柯文哲推到都委會共識決，她批評這叫「吃豆腐共識」。

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