查京華城案 傳檢廉搜索沈慶京住處、威京集團總部

檢廉今天上午搜索台北市東興街威京集團總部，大批媒體聚集在門外守候。（記者田裕華攝）

2024/08/28 09:26

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疑涉牽線京華城案 應曉薇遭約談搜索

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，今早傳出指揮廉政署前往威京集團主席沈慶京住處、辦公室，同時又搜索約談國民黨台北市議員應曉薇；對此，檢方均表示不予證實。

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京華城案因捐地變更土地使用分區，土地容積率從一開始的392％提升至560％，但台北市柯市府時期創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，額外給予廿％容積獎勵，容積率攀升至840％，因此被質疑涉嫌圖利財團。應曉薇曾利用與時任市長柯文哲「便當會」機會，轉達包含京華城在內的市民陳情案。

雖柯文哲撇清責任說「容積獎勵是都委會在『合議制下的共識決』，市長沒有權限、也無法下指導棋」，但有議員爆料，柯文哲在京華城案有3次影響關鍵的公文紀錄，且有委員因持反對意見而被「換掉」。

檢廉偵辦此案，除約談30多位公務員外，本月12日首度以被告身分，傳喚前台北市副市長、前都委會主委彭振聲，訊後依圖利罪嫌請回，但限制限制出境、出海並限制住居，之後再陸續傳喚多名都委會委員，釐清決策過程。

檢廉今天上午搜索台北市東興街威京集團總部。（記者田裕華攝）

前台北市長柯文哲因京華城案被控涉嫌圖利，傳北檢今日指揮廉政署人員搜索威京集團主席沈慶京住處、辦公室。圖為京華城改建工地。（資料照，記者田裕華攝）

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