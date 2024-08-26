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蔡壁如「市府顧問」不得介入黨務？游淑慧酸陳智菡：市長怎當黨主席

柯文哲之前台北市長任內，就兼任民眾黨主席。（資料照）

柯文哲之前台北市長任內，就兼任民眾黨主席。（資料照）

2024/08/26 06:28

首次上稿 08-25 23:40
更新時間 08-26 06:28

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府顧問、前民眾黨立委蔡壁如近日評論黨內近期一連串爭議，還點名近期不斷到處開戰場的「戰狼小姐姐」陳智菡「別躲在黨裡面」、「2026自己出來選」。陳智菡卻回嗆，稱蔡壁如有「諸多指教」，但現在「台中市府顧問的身分不得介入黨務」。對此，近期也頻頻砲打白營假帳案的國民黨台北市議員游淑慧忍不住跳出來反問陳智菡1問題，讓網友笑稱「原來陳智菡在偷臭『阿北』」！

蔡壁如曾任柯文哲長年核心幕僚，24日在自己主持的網路節目上談到民眾黨近來相關爭議，還語帶酸味說，期待「黨中央那些所謂很有話題、很常上節目，或是被稱為『戰狼』的人，應該出來為黨征戰，自己出來選，因為這是身為黨員責無旁貸的任務」。

陳智菡25日受訪時回應稱，她可能要釐清一下「蔡壁如所說的『戰狼』是指誰」，「蔡顧問可能對黨內事務有許多指教，但其目前身分是台中市府顧問」，根據她過去任職台北市政府顧問的經驗，「有給職顧問其實是準公務員身分，不能涉入政黨活動」。

網友笑：戰狼小姐姐偷臭阿北

看到陳智菡回嗆蔡壁如，游淑慧忍不住在臉書反問：「有給職市政顧問，不能碰黨務？那當年（柯文哲）市長怎麼當黨主席？」不少網友紛紛在底下留言「原來是在偷臭阿北」、「順便罵主子公私不分啦」、「戰狼小姐姐的政治情商真的很堪憂」、「柯自始至終都嚴以待人，寬以待己」、「邏輯又再度被打爛」。

陳智菡嗆蔡壁如現在身為中市府顧問屬準公務員，不得介入黨務，游淑慧（圖）跳出來反問當年柯文哲邊當台北市長又當民眾黨主席，該做何解釋？（資料照）

陳智菡嗆蔡壁如現在身為中市府顧問屬準公務員，不得介入黨務，游淑慧（圖）跳出來反問當年柯文哲邊當台北市長又當民眾黨主席，該做何解釋？（資料照）

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