病房助理請公傷假遭刁難 北市聯醫：依規範審定

台北市立聯合醫院企業工會22日早上到台北市政府門口抗議，要求聯醫應保障職災員工，給予完整的公傷假。（圖取自聯醫工會臉書）

2024/08/22 19:15

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市立聯合醫院一名病房助理控訴，因工作時右肩受傷，向院方申請公傷假休養卻遭刁難。聯醫工會今天早上到台北市政府門口抗議，要求聯醫應保障職災員工，給予完整的公傷假。聯醫表示，公傷假依相關規範覈實審定，仁愛院區尊重核定結果並會持續予以同仁關懷與協助。

台北市立聯合醫院企業工會今天早上在台北市政府門口怒吼「冷血市聯醫，刁難公傷假」，工會控訴，醫院作為高風險的工作環境，病房助理的工作粗重，搬動病人導致累積性傷害後，依規定提交相關證明文件申請公傷假，不料醫院卻以各種內部程序為由，屢次刁難。

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聯醫工會代表彭婉晴說明，一名病房助理於2022年11月工作時感到右肩疼痛，由於當時正值聯醫爆發病房助理人力嚴重不足爭議期間，該位病房助理忍痛持續工作，並利用下班時間治療。然而疼痛因持續工作加劇，該員經台大醫院職醫科與忠孝醫院職醫科醫師診斷為右肩旋轉肌斷裂，後遵照醫師診斷，向醫院請1個月公傷假休養。

然而當事人休養完，欲與醫院確認是否復工時，卻遭院方惡意刁難，原本1個月休養的公傷病假，院方最終僅核准不到3分之1時數─期間14次復健，各4小時公傷假。院方以「仁愛醫院的診斷證明才算數」、「休養時間不需這麼長」、「診斷證明不完整」、「該員休養期間有出門所以應該可以工作」等理由駁回。

工會說，院方聲稱針對其「復健時間」給予公傷假，已屬善待員工，員工可於復健後回到單位上班就不需要請假，要求員工自請半薪病假。

工會表示，病房助理光是「為病人翻身」的動作，每天都要重複至少40次，長久下來，多少會累積疼痛傷害。而記者會原先預計由當事人到場發言，但就在前一天，院方高層輪流約談當事人，導致當事人飽受壓力，只能委託工會代表發言。

聯醫表示，該員提供相關醫療機構證明，前後申請2段期間公傷假，聯醫依規審後核定時數，但部份提出未能通過審定，該員再向勞動局提出協商，調解結果維持原核定。

聯醫表示，仁愛院區秉持照顧同仁之原則，期間安排臨場關懷，由職醫進行相關專業復工評估，並依該員意願調整工作內容，減輕負荷及調整單位，惟公傷假乃依相關規範審定，仁愛院區尊重核定結果並會持續予以同仁關懷與協助。

記者會最後由台北市勞動局勞動基準科科長洪三凱接下工會陳情書，洪三凱說將依照工會請求派員進行勞動檢查，了解事業單位是否有違反勞動法令，若有將依法裁處。

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