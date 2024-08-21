睽違5年「台日32同名車站」活動 吸引34名日客

日本學生來台參加「2024台日32同名車站—青春列車 緣分續航」活動。（記者蔡昀容攝）

2024/08/21 14:47

〔記者蔡昀容／台北報導〕為吸引日本青年來台旅遊，交通部觀光署今（21日）舉辦三天兩夜的「2024台日32同名車站—青春列車 緣份續航」活動，34名日本人、16名台灣人兵分8路，拜訪32個同名車站，體驗「一日站長」。署長周永暉表示，疫前日本每年約200萬人次來台，今年因匯率等因素有所影響，但今年一定突破100萬人次，希望不要離200萬人次太遠。

台灣和日本有32個同名火車站，例如板橋、桃園、追分、田中、池上等，台日以促進鐵道旅遊為發想，催生出同名車站活動，2014年舉辦第一屆，2020年後因疫情停辦，今年是疫後首次舉辦。

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睽違5年的台日32同名車站活動，今年擴大募集對象，首次分成青年學生組及成人社會人士組，日本青年學生組18人，社會人士組16人；台灣青年學生組8人，社會人士組8人。學員們兵分8條路線，探索台灣北中南東的鐵道故事。

學員化身「一日站長」，參訪了解各車站背景和故事，並體驗執行站長任務。活動提供每人一份手冊，透過繪畫、書寫和拍照紀錄旅途點滴，並藉由集章方式打卡留念。

觀光署今在台北車站舉行出發儀式，交通部常務次長林國顯、觀光署署長周永暉、台鐵公司副總經理黃振照及台日學員，一起搖鈴、吹哨，象徵活動啟動。林國顯說，希望透過活動，讓日本和台灣參與者瞭解彼此的文化，加深情誼，創造回憶。

周永暉說，今年日本民眾報名踴躍，以青年組來說，有1280人報名，為此特別成立委員會，請日本的鐵道公司協助篩選，最後選出18人，對於沒獲選的遺珠之憾，歡迎參加下一次的報名。

周永暉指出，有些台日同名車站彼此也是姊妹車站，例如松山、龜山，透過這樣的活動，讓日本朋友知道這些城鎮有什麼好吃的、好玩的，其中東部的路線，也希望讓日本年輕人知道花東旅遊其實沒有障礙。

交通部觀光署21日舉辦「2024台日32同名車站」出發儀式。左起觀光署國際組組長黃易成、台灣觀光協會會長簡余晏、台鐵公司副總經理黃振照、交通部常務次長林國顯、日本學生代表、觀光署長周永暉。（記者蔡昀容攝）

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