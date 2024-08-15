大學分發入學今放榜 錄取台大的明星高中排名變動

大學分發入學今放榜，錄取台大的明星高中排名有變動。（資料照）

2024/08/15 11:56

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分發入學今天放榜，國立台灣大學註冊組主任李宏森說明，台大今年分發入學1475個名額都滿招，錄取台大的各高中人數排名則有些變化，前5名仍以建中201人最多，其次是北一女136人、師大附中120人，比較特殊的是薇閣高中以70人拚到第4名，接續是成功高中64人、中山女中60人、雄中56人、中一中51人。

李宏森表示，今年1475個名額比去年1561個名額減少86名，占所有總招生名額34.5％，再加上申請入學名額回流達42％，相對於全國平均數22％及加上回流38％來的高。

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李宏森說明，根據分發錄取結果，熱門科系如醫學系自費生最低錄取門檻287級分、牙醫系283級分、電機系229級分，而資工系238.5分（採計與電機相同，但有加重計分數甲1.25）、財金240級分、法律系財法組292級分，今年錄取分數看起來比去年高，但每年考試內容不同，只能作參考。

此外，李宏森表示，錄取各高中的排名有些變化，建中201人最多（去年187人），北一女136人（比去年163人少一點，但申請入學錄取較多）、師大附中120 人（去年118人），在前10名的薇閣高中今年以70人拚到第4名。

至於明年台大招生狀況，李宏森說明，明年總招生名額不變為3459名，加上AI資通訊外加24個名額，明年招生總名額為3483個，台大行政會議前天通過，繁星和申請入學小增0.88％、約10人左右，繁星名額12.4％（今年12.08％）、申請入學51.2％（今年50.63％）、分發入學35％（今年37％），但最後會有名額回流，只要符合規定，相信教育部應會尊重。

今年申請入學共有264名、約7-8％回流到分發入學，李宏森說明，對學校整體招生策略來說，會稍微提升繁星和申請入學的招生比率，但尊重學系自行決定名額配置，申請入學最高占比可到55％，明年台大申請入學也只有到51.2％，前面未招滿名額會流到分發入學。

李宏森表示，台大暑期Pre-U課程今年第2年，鼓勵準大學生線上充實大學預備知識，首年實施效果不錯，參加的學生在入學後的微積分、普物及普化的表現比未參加的學生好，今年新作法是通過期末評量者會發給台大學分證明。

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