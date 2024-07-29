考生數持平、招生名額減 大學分科測驗錄取率估降至95.9％

大學考試入學分發委員會推估在今年分科測驗報名人數持平，但分發入學招生名額減少情況下，錄取率將略降至95.9%。（資料照）

2024/07/29 11:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年分科測驗今公布成績，大學考試入學分發委員會也公布今年度招生相關資訊，其中最低可填志願標準為3科25級分，預估在分科測驗報名人數持平，但分發入學招生名額減少情況下，錄取率推估將降低至95.9%，提醒考生將100個志願填滿，8月15日將放榜。

根據考分會資訊，今年共有61校1839個系組參與分發入學招生，招生名額共有3萬7264 名，較去年減少5215人，減幅約12.3%，其中各招生管道回流名額總計1萬5426名，較去年減少4591人，大幅降低約22.9%。

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考分會主任黃信復指出，今年分科測驗報名人數共4萬2141人，與去年持平，但分發入學招生名額減少，錄取率推估會較去年的96.14%略低，來到約95.9%。不過這只是預估，由於考生填志願的想法很難掌控，所以還是要看實際狀況。

黃信復提到，今年的分發規定與去年相同，採計組合較去年略為集中，共計 160種採計組合。考分會今公告各採計組合之成績人數累計表，各組合以有報考該組合科目之考生成績累計，提供「高分往低分」及「低分往高分」2種累計統計，方便考生評估自己成績於全國的百分比。

黃信復表示，今年最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」及「英文、數學B、物理」2種採計組合，均為3科合計25級分，達到該標準之考生方可參加登記，建議考生可至官方網站下載專區參酌近2年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。

考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月2日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月4日中午12時止，登記費一般生 220 元、中低收入戶 88 元、低收入戶免繳費。特別須注意，8月2日下午3時30分之後勿至郵局臨櫃繳費，否則將因逾期臨櫃交易導致繳費失敗而無法登記。登記時間從8月1日上午9起至8月4日下午4時30分止，逾期將無法受理，考生務必盡早上網選填志願。

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