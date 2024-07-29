大學分科測驗成績出爐 中一中、中女中今年報考比例均逾5成

大學分科測驗成績出爐，中一中今年報考分科學生破5成。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/29 16:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學分科測驗成績公布，台中一中及台中女中今年報考分科測驗比例均逾5成，學生盼挑戰更理想志願，一中有514人報考，其中生物醫藥類群（昔第三類組）數甲、物理、化學、生物、英文5科最高分293級分，台中女中有312人報考，生醫類群最高級分則是297級分，均有機會錄取熱門的第一志願。

中一中指出，今年有514人報考分科測驗，佔畢業生58%，今日成績出爐，文史法商政類群歷、地、公加計學測國文、英文科等5科最高分282級分，理工類群數甲、物理、化學、英文（學測）4科最高分235級分，生物醫藥類群數甲、物理、化學、生物、英文（學測）5科最高分293級分，皆可順利錄取第一志願的熱門校系；至於各科滿級分方面，數甲8人、物理5人、化學9人、生物7人、歷史2人、公民1人。

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台中女中有315人報考分科測驗，占應屆學生51%，文史法商政類群歷、地、公加計學測國文、英文科等5科最高分286級分，數理科學工程類群數甲、物理、化學、英文4科最高分237級分，醫藥衛生生技農業班群數甲、物理、化學、生物、英文5科最高分297級分；各科滿級分包括數甲1人、物理4人、化學2人、生物1人、歷史5人、地理3人、公民2人。

台中一中教務主任陳孟宏指出，分科測驗今年第三屆考試，尚未發展出固定的選填志願分數模式，且每年各校系採計科目均會變動，建議考生選填志願時參考自己的興趣及能力選擇校系，學測後有不少申請入學名額回流到分科測驗分發，建議考生善用100個志願序，選填志願時可以放手先勇敢挑戰個人夢幻校系，依序向下填寫，確保錄取理想校系。

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