採計數甲、化學科系門檻升5至7級分 補教：填志願策略宜保守

補教預估今年採計數甲、化學科系門檻升5至7級分。（記者楊綿傑攝）

2024/07/29 15:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕分科測驗今公布成績，補教認為，在整體招生名額減少且今年數甲及化學考題較易情況下，預估有採計到此2科的頂大校系通過門檻會大幅提升5至7級分，容易造成意外落榜情形，因此填志願宜採取較保守策略。預估台大醫門檻288級分、台大電機門檻229級分。

今年分科測驗考生人數4萬2141人，含回流之招生名額3萬7264名。升學輔導專家藍天予分析，2年考生人數差不多，但今年名額減少5000名，加上今年數甲、化學考題稍簡單，預估校系通過門檻可能會大幅提升5至7級分，此情況容易在志願選填上有意外發生，建議學生採取更保守的策略「往自己以為會上的志願再往後50個志願去思考」，也就是保底校系要能足夠保底。

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以三類組校系來說，藍天予預估，台大醫學門檻288級分、陽明醫學283級分、台大牙醫及北醫醫學都是279級分、陽明牙醫276級分、長庚醫學274級分、馬偕醫學270級分、輔大醫學268級分、中山醫醫學266級分，自費醫牙門檻預估為265級分、公費醫門檻260級分，另台大三類門檻估為210級分。

二類組的台大電機門檻預估229級分、清大電機甲227級分、交大資工甲275級分、清大資工甲270級分、清大電資甲276級分。而受惠於AI浪潮，中興電機甲與台大生機電打平皆估為248級分；中正電機甲估241級分，高過台大土木240級分。台大、頂大、中字輩二類門檻則分別估為230、210、205級分。

但一類組科系就因參採不同數學而有差異，藍天予指出，若採計數甲者門檻將較去年略上升，如加權後的台大財金A門檻估246級分、台大會計A估212級分、政大會計B估267級分、政大企管B估189級分。若採計數B的門檻則下降，如台大法律財法組、司法組、法學組分別估為292、287、282級分。而採數A校系則與去年持平，如台大國企B估320級分、台大工管企管組B為264級分。

至於填志願的建議，藍天予認為，落點分析抓大致區間即可，夢幻區不要花太多時間排序，而是要仔細考量落點區志願順序是否符合個人喜好，同時也要想好跳校界線科系為何，採計科目改變的校系不要預估通過分數，而是要確認自己的就讀意願落在志願表何處，越想讀的要填越前面。

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