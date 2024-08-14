柯建銘缺席朝野協商臨時會無結論 韓國瑜嘆：像酸辣湯少了胡椒

立法院長韓國瑜主持朝野協商。（記者王藝菘攝）

2024/08/14 12:44

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院朝野黨團今天就考試院、國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權進行協商，協商時間1小時，立法院長韓國瑜宣布結論，各黨團對於召開臨時會有不同意見，就請各黨團依法提出（四分之一委員連署），再來進行處理。

韓國瑜也宣布，本會期最後一次院會有通過國情報告相關決議，但對於邀請的時間沒有明確，請各黨團溝通後再來進行邀請事宜。

由於今天藍綠兩黨總召皆因故缺席朝野協商，韓國瑜表示，他特別懷念柯總召，「感覺酸辣湯少了胡椒的感覺」，柯建銘因為膝蓋受傷30年來第一次缺席朝野協商，看著電視一定非常著急。

吳思瑤表示，5月16日那天不管是國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團副總召黃珊珊都有共識，在協商時表達上會期處理哪些議案，大家綜合之後，沒辦法在上會期處理的就是人事同意權，所以要在臨時會處理，雖然沒做為當天文字的結論。人事同意權是立法院法定義務，希望依照5月16日的協商結論，用臨時會來處理。

洪孟楷表示，不清楚民進黨的意思是什麼？要臨時會處理人事還是下會期處理人事？請執政黨開誠布公講一下，臨時會的規範就是遇到重大事件發生、四分之一委員連署要求才能召開。國民黨團已表達不會幫執政黨人事背書，不會主動召開臨時會，現在就看民進黨是否有委員連署召開臨時會。

民眾黨團總召黃國昌表示，人事同意權是要不要實質審查的問題，但主委翁伯宗不符合NCC組織法三讀通過後的消極要件，請問要進行什麼樣的實質審查？行政院該做的事情是撤回並重新提符合要件的被提名人，否則委員面對翁要說什麼？希望行政院負起責任把符合要件的NCC主委提名名單送到立院來。

黃國昌表示，黃珊珊當時的表達是一個善意，一直延宕的是民進黨。現在民眾黨的立場就是反對召開臨時會，但贊成提早開議，例如9月6日就來開議處理，不只是人事同意權，還有一些延宕、跳票好幾年的改革法案。

洪孟楷表示，當時釋出的善意，但到了5月17日之後，民進黨發動了9波大衝突，不願意好好表決，之後憲法法庭又和在野黨針鋒相對。民進黨說NCC委員8次不讓付委，這都是要看行政院長要不要背書，當然是行政院長什麼時候來同意就什麼時候來付委。

洪孟楷表示，只要有開會，能夠有審查的部分，身為立委一定會行使審查權，不會延宕審查，問好問滿，但審查權不代表同意權。但請執政黨不要用到期沒上任會空轉，要在野一定要同意，沒有這回事。且考選部每年8月中旬就會確定明年的考試日程規劃和計畫，因此不受影響。

立法院長韓國瑜（左）主持朝野協商。（記者王藝菘攝）

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