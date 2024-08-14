北市好孕專車擴大服務範圍 蔣萬安：全台皆可使用

台北市長蔣萬安（右三）14日出席市政府好孕2U乘車補助周年記者會，並與社會局長姚淑文（左二）、市議員秦慧珠（左一）、鍾沛君（右二）、好孕媽咪代表等人主持「好孕2U、有禮真好」啟動儀式。（記者廖振輝攝）

2024/08/14 12:31

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府「好孕2U乘車補助」政策滿週年，審計部台北市審計處審核去年執行成果，發現有拆單申請超額補助、上下車地點在外縣市旅遊景點的問題，淪為旅遊補助，台北市長蔣萬安表示，「好孕2U乘車補助」不只是讓媽咪們省車資，更重要的是提供貼心的服務，減少在懷孕期間的不適，今年擴大車隊營業服務範圍全台皆可，不再侷限台北市。

蔣萬安表示，看到太太從懷孕到生產、生產後帶小孩出門，很辛苦；很多孕媽咪挺大肚子過馬路、坐公車、捷運，或遇下大雨要撐傘，抱小孩還要背媽媽包，如果有叫車服務，不只是省下車資，更重要的是提供貼心的服務。

蔣萬安表示，政策1週年，共有1萬7千多名媽咪使用，累積有46萬趟次，今年擴大車隊跨縣市營業服務範圍，不再侷限台北市，到外縣市也可以使用，不管是想要出去走走，回娘家看親友，或是跟閨密喝下午茶，舒緩壓力，都可以提供乘車服務。

至於拆單申請超額補助的部分，蔣萬安表示，剛開始上路的時候，在系統不斷優化過程，確實發現有重複支付的情形，已即刻的取消交易並追回款項。資訊局也持續整體優化線上的支付系統，希望服務能夠越來越好，讓更多的孕媽咪使用。

社會局補充說明，政策施行初期因系統不穩或民眾操作錯誤，發生多次重複支付情形，系統判定交易2次以上（含2次）皆為重複支付。經確認為錯誤支付後，會取消交易，目前持續優化系統，建置阻擋重複支付功能。

此外，考量政策補助本就設有單趟支付上限機制，長短程的補助上限額度無異，為擴大支持孕婦外出，提高便利性，今年擴大全台皆可使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法