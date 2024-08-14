揪甘心！政大無緣連霸「WUBS世界大學籃球賽」 校長連3天到場挺自家人

揪甘心！政大雖無緣連霸「WUBS世界大學籃球賽」， 終抱回季軍，校長李蔡彥連3天全程到場力挺自家人。（政大提供）

2024/08/14 12:16

〔記者林曉雲／台北報導〕WUBS世界大學系列籃球賽在日本東京舉行，去年拿下冠軍的政治大學雄鷹籃球隊，和菲律賓德拉薩大學進行四強賽時，政大以82：87在延長賽中落敗，終抱回季軍獎盃，政大校長李蔡彥以實際行動，連續3天到場全程力挺自家人。

WUBS世界大學系列籃球賽受大學生關注，今年在日本東京舉行，冠軍是菲律賓德拉薩大學，亞軍是韓國高麗大學，政大雄鷹籃球隊雖以5分之差落敗菲律賓德拉薩大學後，但順利打敗澳洲雪梨大學拿下季軍。

政大於今年8月（113學年）正式成立「運動產業與文化學士學位學程」，李蔡彥在參觀早稻田大學運動博物館時，了解早稻田運動發展史，也探討兩校體育領域的表現及運動精神培育等。

此外，李蔡彥也訪問慶應義塾大學、筑波大學及千葉大學姐妹校。AI領域發展活躍的慶應義塾大學，該校於2019年成立人工智慧和程式設計學習組織（AIC）與生成式 AI lab，該校一半學生從事AI相關主題活動，李蔡彥表示，未來兩校可一同開發國際課程，由兩校AI相關領域的教授共同開課，或是鼓勵兩校對AI有興趣的學生合作完成專案或短期交流互訪。

李蔡彥指出，政大雖非以科技為強項，但希望在AI發展軌道上，扮演從人文社會觀點出發的角色，筑波大學邀請政大加入 Campus-in-Campus（CiC）國際聯盟計畫，加深其聯盟內13所來自歐洲、亞洲、美洲等傑出大學如合辦論壇、線上課程平台、增額學生交換等的合作。另，千葉大學推動ENGINE計劃，所有學生在畢業前須擁有國際經驗，學校數年前為此調漲學費，李蔡彥表示，兩校將研議共同開發「協作式線上跨國學習」可能性。

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