人社領域跨足數位時代不落後 政大發表AI政策白皮書架構

為因應AI浪潮，政大發表AI政策白皮書的初步架構，提出《AI時代高等教育的挑戰：專家訪談報告》。（記者楊綿傑攝）

2024/06/23 14:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕生成式AI加速了AI時代的影響，為因應未來挑戰，政大近日發表AI政策白皮書的初步架構，提出《AI時代高等教育的挑戰：專家訪談報告》。校長李蔡彥指出，AI仍要以人為出發點，並經過「懂AI」、「用AI」、「幫AI」、「駕AI」4階段，而政大將不會缺席，朝「AI人文永續大學」發展。

報告盤點政大在AI時代的多項優勢，包括深厚的人文社會科學底蘊、優秀的學生群體以及數理能力出色的人社學生。政大早已推動多種跨域學習學程，展現在教育創新方面的前瞻性；教師方面，政大擁有大量社科人文資料，對專業資料的詮釋與分析具有優勢，並且與政府及專業組織的連結與互動非常緊密。

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並建議在AI時代，政大應發揮既有優勢，擔任AI與相關公共政策的智庫，並作為政府與AI應用之間的橋梁，強調科技人文共融，以人文思維引領科技運用、用科技促進文化傳播與發展，驅動社會邁進。

在高等教育部分，由於AI可取代大量重複性工作，未來從事行政人員為主的中階人才數量會大幅減少，報告建議頂尖大學應以培養前瞻性人才為目標。高等教育應重新評估高階人才的定義與篩選方式，並強調創造力、情感力和倫理思考的重要性。未來培育AI人文跨域人才應具備結合不同領域知識、系統性思考和不同分析方法的能力，並強調針對情境設計與解決問題。

專家訪談報告也指出，高等教育關注推動AI技術的普及外，更應確保其惠及所有學生和社會群體，特別是弱勢和資源有限的群體。當AI發展及應用普及後，更應思考如何需兼顧永續議題，包括人文價值與存在意義、資源配置與社會公平、能源議題與風險評估，以及人類與地球生態永續等。

針對「AI人文永續大學」，李蔡彥表示，AI作為一項技術，需要以人為出發點，切入問題解決與發展願景，科技將成為一種賦能，透過科技形塑人類的未來，才能迎向永續的目標。因此除了學習如何使用AI工具的「懂AI」及「用AI」外，還要進一步「幫AI」及「駕AI」，將自身人文專業融入AI領域，同時探索人文社會領域難以被AI取代的重要價值，進而駕馭AI工具。

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