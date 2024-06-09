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因家境放棄芝加哥大學 胡珮珊「傳愛」立志當觀護人

因家境放棄芝加哥大學，銘傳大學犯防系畢業生胡珮珊（中）感謝師長及學校的照顧，立志當觀護人「以愛還愛」。（銘傳大學提供）

因家境放棄芝加哥大學，銘傳大學犯防系畢業生胡珮珊（中）感謝師長及學校的照顧，立志當觀護人「以愛還愛」。（銘傳大學提供）

2024/06/09 15:17

〔記者林曉雲／台北報導〕成績優異錄取美國芝加哥大學，但因單親且家中經濟困難而放棄，銘傳大學犯罪防治系應屆畢業生胡珮珊表示，她很感謝師長和學校的照顧，除了大學4年免學雜費，犯防系也成立基金支援她的學業和生活，且協助她以第一名成績錄取台北地檢署觀護人室實習生，進一步確立她想「以愛還愛」成為觀護人的志向。

從小與母親相依為命，家中經濟困難，一路走來，接受了許多人的幫助。銘傳大學社會科學院院長黃富源表示，胡珮珊入學初期，系上了解她的家庭狀況後，特別安排適合母女同住的宿舍，讓她能夠安心學習，同時系上發起募款活動，幫助她減輕經濟壓力，讓她專心學業，經各方努力，銘傳大學免除她4年學雜費，犯罪防治系老師每人捐助1萬元，並獲得前立委游毓蘭、海峽兩岸應急管理協會、陳佳瑤律師等人熱心捐款計42萬元。

黃富源回憶，當時他接到校長指示，要特別關心來自經濟弱勢家庭的胡珮珊，她放棄美國名校芝加哥大學的錄取機會，選擇就讀銘傳，系上隨即成立基金，支援她的學業和生活，4年來基金運作順利，對胡珮珊的幫助甚大。

胡珮珊希望到台北地檢署觀護人室擔任實習生時，老師王國治為她寫推薦函，她也以正取第一名的成績錄取，打敗眾多名校學生，實習期間表現優異。胡珮珊表示，她在銘傳的4年，是人生中最重要的階段，感謝師長們的關懷和支持，讓她能安心學習，實現成為觀護人的夢想，她會將這份愛心傳遞下去，幫助更多需要幫助的人。

導師許春金表示，胡珮珊懂事堅強、成績優異，未來在往觀護人前進的路上，期許貢獻所學，幫助更多受矯治的人重回正軌。

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