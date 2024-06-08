張學友演唱會喊卡票券爭議 蔣萬安：北市有1件

台北市長蔣萬安8日率領市府局處首長組成龍舟隊，參加臺北國際龍舟錦標賽賽前表演賽，並在賽前受訪。 （記者劉信德攝）

2024/06/08 17:17

〔記者甘孟霖／台北報導〕歌神張學友來台舉辦演唱會，不過昨日他因病忍痛宣布取消本週演出。台北市長蔣萬安今（8日）受訪證實，北市有收到一件現場購票被取消的申訴，此案將由文化局要求業者回覆，並進入消費者爭議處理機制，有疑義的歌迷朋友可以提起爭議申訴，以確保權益。

張學友昨日下午透過環球音樂臉書發布聲明，指自己回港後身體不適，確認感染RSV（呼吸道合胞病毒），只得忍痛取消昨晚的演出；主辦單位超級圓頂宣布7日至9日場次取消，民眾可選擇退票，或保留至明年張學友再來台開唱的場次同價位門票。

蔣萬安今出席台北國際龍舟賽受訪表示，法務局有向他回報，確實有接到一件現場購票被取消的深入，此案由文化局要求業者15日內做回覆，並進入消費者爭議處理機制，對於業者後續的補償，市府會持續追蹤，歌迷朋友也可以提起爭議申訴，以確保權益。

他提到，針對黃牛票先前中央已有修法，台北市會強力執法，而購買黃牛票遇上活動取消，業者是可以不退換票的，呼籲民眾不要購買沒有保障的黃牛票。

有媒體詢問關於下週三議會將針對大巨蛋辦理演唱會政黨協商，蔣萬安說，感謝議長戴錫欽願意挺身邀集各黨團溝通，在市政總質詢期間也感謝不分黨派的議員，提出要一起解決大巨蛋的限制，市府很希望滿足市民的期待，讓大巨蛋能舉辦包含演唱會在內的大型活動，帶動台北市經濟。

蔣萬安今受訪表示，有接到張學友演唱會取消的相關申訴。（記者甘孟霖攝）

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