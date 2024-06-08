為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

北市警局罰單呆帳高達6000萬 追討執行率僅19％挨批

台北市警局。（資料照）

台北市警局。（資料照）

2024/06/08 16:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市警局開立交通違規、取締攤販等各種罰單，卻出現高達6000多萬未繳，2022年追討執行率僅19%、註銷數高達2766萬元，金額累積超過50萬的欠款大戶有24人，議員秦慧珠質疑，執行率過低，註銷欠款金額高，影響市庫收入；議員楊植斗建議，應追蹤欠款大戶是否惡意脫產，盡最大努力追討罰款。

台北市警察局回應，罰款超過法定時效5年，就會註銷改為債權憑證，警察局每兩個月會召開懸帳處理會議，針對應收未收或債權憑證部分，會定期追蹤欠款者財產狀況，只要一有財產就會執行，就算是帳上呈現註銷的情況，只要取得債權憑證仍會持續清查追繳。

根據台北市警察局統計，2022年歲入罰款轉入數7468萬多萬，執行結果經審計處審定實現數僅1459多萬元，佔轉入數19%，其中註銷數2766萬7773元，保留的則有3242萬2823元，註銷多以吸食3、4級毒品的罰款占最多，追繳不成改為債權，至於保留的部分，多為交通違規及攤販罰款；至於欠繳大戶，金額累積超過50萬元高達24人，其中以未依規定設攤居多。

議員楊植斗表示，罰單催收5年及以上，可去行政執行處取得債權憑證，再報審計處，將這筆錢從預決算中註銷，否則收不到的錢會愈列愈多，但他認為不該放在決算中，因為實際上沒收到錢，雖然警察局依法註銷合理，但註銷高達千萬並非小數目，最後因追討不到成為呆帳，應追查欠款者是否惡意脫產，盡可能追討欠款。

有基層員警表示，目前員警遇到業務繁重、人力不足等問題，若催繳承辦是同一人，實在做不完，最後很可能有放棄追討的狀況，承辦人遇到受處分人不繳納罰款時，還得定期調閱其財產目錄、所得來源資料，移送至行政執行署，若執行署不多加催繳，實際上行政機關也沒有什麼辦法，認為警察局可比照交通局，成立裁決所，針對不同處分統一律定繳納和追繳方式，或許可提高追繳執行率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台東議員批警開紅單氾濫 饒慶鈴：年輕警員「不受教」
2024/05/30 12:00

台東議員批警開紅單氾濫 饒慶鈴：年輕警員「不受教」
台21線區間測速「悄變嚴」半個月開千餘張罰單 警認行政瑕疵撤單
2024/05/25 16:36

台21線區間測速「悄變嚴」半個月開千餘張罰單 警認行政瑕疵撤單
北市停車格種類多 去年「誤停」3.7萬件
2024/05/27 05:30

北市停車格種類多 去年「誤停」3.7萬件
警亂開吊銷牌照罰單 判1年4月
2024/06/05 05:30

警亂開吊銷牌照罰單 判1年4月
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播