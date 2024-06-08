北市警局罰單呆帳高達6000萬 追討執行率僅19％挨批

台北市警局。（資料照）

2024/06/08 16:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市警局開立交通違規、取締攤販等各種罰單，卻出現高達6000多萬未繳，2022年追討執行率僅19%、註銷數高達2766萬元，金額累積超過50萬的欠款大戶有24人，議員秦慧珠質疑，執行率過低，註銷欠款金額高，影響市庫收入；議員楊植斗建議，應追蹤欠款大戶是否惡意脫產，盡最大努力追討罰款。

台北市警察局回應，罰款超過法定時效5年，就會註銷改為債權憑證，警察局每兩個月會召開懸帳處理會議，針對應收未收或債權憑證部分，會定期追蹤欠款者財產狀況，只要一有財產就會執行，就算是帳上呈現註銷的情況，只要取得債權憑證仍會持續清查追繳。

根據台北市警察局統計，2022年歲入罰款轉入數7468萬多萬，執行結果經審計處審定實現數僅1459多萬元，佔轉入數19%，其中註銷數2766萬7773元，保留的則有3242萬2823元，註銷多以吸食3、4級毒品的罰款占最多，追繳不成改為債權，至於保留的部分，多為交通違規及攤販罰款；至於欠繳大戶，金額累積超過50萬元高達24人，其中以未依規定設攤居多。

議員楊植斗表示，罰單催收5年及以上，可去行政執行處取得債權憑證，再報審計處，將這筆錢從預決算中註銷，否則收不到的錢會愈列愈多，但他認為不該放在決算中，因為實際上沒收到錢，雖然警察局依法註銷合理，但註銷高達千萬並非小數目，最後因追討不到成為呆帳，應追查欠款者是否惡意脫產，盡可能追討欠款。

有基層員警表示，目前員警遇到業務繁重、人力不足等問題，若催繳承辦是同一人，實在做不完，最後很可能有放棄追討的狀況，承辦人遇到受處分人不繳納罰款時，還得定期調閱其財產目錄、所得來源資料，移送至行政執行署，若執行署不多加催繳，實際上行政機關也沒有什麼辦法，認為警察局可比照交通局，成立裁決所，針對不同處分統一律定繳納和追繳方式，或許可提高追繳執行率。

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