迎戰民進黨下鄉宣講 國民黨6月中旬將舉行大型座談會

國民黨組發會主委、立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

2024/06/08 14:11

〔記者劉宛琳／台北報導〕為因應民進黨將下鄉宣講國會擴權法案，國民黨也將在22縣市舉辦大型宣講活動。國民黨組發會主委、立委許宇甄表示，國民黨將主動出擊，對全國民眾進行國會改革宣講，預計6月中旬將於全台22縣市各辦至少一場大型座談會，由地方黨部主辦，再和區域立委、不分區立委搭配宣講。

許宇甄表示，立法院通過國會改革法案後被民進黨不斷的抹黑攻擊，就連行政院覆議案都對立法院滿是挑釁。國民黨宣講活動主要講述國會改革法案內容，針對過去8年的弊案叢生及行政濫權，讓民眾瞭解國會改革的必要性及正當性。

許宇甄指出，立法院歷經4天4夜的表決大戰，才完成中華民國民主史上最重要的國會改革，5月28日是台灣第三波民主改革重要的一大步，讓立法院有權可以監督政府，以達成真正的民主制衡。

許宇甄批評，民進黨於國會改革案立法期間，使出慣性的顢頇與暴力，癱瘓國會，執政黨自己帶頭鬧事，動員群眾包圍國會，在法案審查期間動用暴力手段，攻擊國民黨委員，還軟禁立法院長韓國瑜，民進黨當家還想要用街頭壓力對抗新民意，不願面對國會改革，突顯民進黨害怕國會改革的力量，害怕無法像過去一黨獨大的方式持續包庇弊案與無能，盡其所能阻擋一切陽光法案進入立法院。

許宇甄強調，民調超過5成支持此次國會改革修法，民進黨卻枉顧民意，不肯接受民主改革的進步，行政院更以非事實、混淆視聽的7項理由提出覆議案，說法牽強、扭曲事實，看不到行政院應有的格局，像極了街頭小混混，以民粹語言抹黑國會改革成績，國民黨與多數民意站在一起、下鄉宣講，告訴大家國民黨的主張，國民黨會迎難而上，逆風翻盤。

許宇甄也喊話總統賴清德，請勇敢面對國會改革修法，國會改革的道路只能往回看，不能往回走，請不要為了個人面子而做沒有正當性的事。

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