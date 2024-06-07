鐵路便當節今起4天台北車站開賣 日本鐵道會社也來參加

第九屆鐵路便當節今起一連4天，在台北車站一樓大廳舉辦。（記者吳亮儀攝）

2024/06/07 15:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司舉辦的第九屆「鐵路便當節」今天（7日）為期4天，展場就在台北車站一樓大廳，參展的共53家國內外業者，包括12家日本鐵道會社、2家國際美食業者等，活動到本月10日止。

這屆鐵路便當節有來自台鐵的6家餐旅分處，推出融合在地食材與當地文化的特色便當，更有獨家推出的山嵐號、海風號造型陶瓷便當盒，以及熱烈回響的新版懷舊鋼盒便當。

台鐵夢工場也推出台鐵經典車站紀念酒「臺南驛」、朱振南老師聯名紀念酒及台北車站復古迷你翻牌顯示器，還有眾多精美紀念商品及鐵道主題文創商品，於展期限定現場販售。

今年展區以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，規劃海風、山嵐、漫時光、遊台灣、食樂趣等多樣主題體驗區；搶先曝光山嵐號和海風號列車外觀造型餐廳，由漢普頓酒店和欣食旅帶來鐵路便當節專屬美味餐點。

台灣高鐵公司和「高鐵便當」合作廠商高雄空廚再次參加，推出3款全新設計、逗趣療癒的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名便當盒蓋，搭配全新夏季時蔬作為配菜，活動期間只要95元（原價110元），再加贈高鐵瓶裝水，數量有限、售完為止。

另外，現場也首次推出限量700T列車模型單輛組，原價1500元，購買「高鐵便當」就享加購7折優惠價（1050元），並同步展售多種「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品。

高鐵公司表示，「高鐵便當」延續旅客喜愛的「香滷肉排」、「香烤雞腿排」及「三杯杏鮑菇（素食）」3種口味，這次更特別配合「鐵路便當節」舉辦，推出全新配菜，採用夏令盛產時蔬。

配菜包括雲林紫心地瓜、南投茭白筍、台南蘆筍、蓮子等美味入菜，嚴選台灣CAS認證農產品、產銷履歷蛋品、非基因改造豆製品及台灣CNS一等米，食材多以清炒蒸煮等料理方式烹調，還能支持台灣本土農業。色香味俱全的「高鐵便當」都由高雄空廚製作，並通過ISO 22000及HACCP食品安全認證。

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第九屆鐵路便當節今起一連4天，在台北車站一樓大廳舉辦。（記者吳亮儀攝）

第九屆鐵路便當節今起一連4天，在台北車站一樓大廳舉辦。（記者吳亮儀攝）

第九屆鐵路便當節今起一連4天，在台北車站一樓大廳舉辦。（記者吳亮儀攝）

高鐵公司推出3款全新設計「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名便當盒蓋。（高鐵公司提供）

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