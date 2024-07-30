賴清德民調上升！ 黃暐瀚分析3因素：藍白做到也能

總統賴清德日前晚間出席「石牌福星宮關聖帝君聖誕千秋晚會暨揭匾儀式」，並與熱情的信眾擊掌、握手致意。（資料照）

2024/07/30 12:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》29日公布民調，對賴清德總統的信任度及執政滿意度則仍呈現上升趨勢。對此政治評論員黃暐瀚分析，賴清德民調上升的3個原因，直言「這三點賴清德能做，在野黨自然也能，如果藍白也一樣『肅貪、親民、反併吞』，自然也能爭取到中間選民的認同。」

黃暐瀚在臉書PO文表示，賴總統上任之後，直接將兩岸問題踩到底，多次宣達「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，此說法雖然在國內存在「激烈反對意見」，但民調顯示過半民眾支持兩岸是國與國（TVBS 64%，台灣民意基金會74.3%），支持者既然過半，賴總統的民調，自然會過半，另外，身為三軍統帥，總統積極視導各軍，強化戰力，充實戰備，與在野黨的「兩岸有必要走到這一步嗎」？「美國只是想賺我們的錢」、「對美軍購可能變成冤大頭」等說法，形成對比。

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黃暐瀚指出，連前行政院副院長都因為涉貪被收押了，還有什麼高官貴冑不能辦？儘管在野黨存在「賴清德打擊異己」的質疑，但對「中間選民」來說，肅貪就是澄清吏治，沒在管，也沒在分「藍綠白」，不設底線的肅貪，對於爭取中間選民，絕對有幫助。

黃暐瀚續指，賴總統對於爭取（開發）原本並不認同他的族群，非常用力，6月北一女樂儀隊要出發前往加拿大表演，賴總統邀請女學生進到總統府，祝福鼓勵，並且自拍；7月日本沖繩高校樂團來台，賴總統一樣邀請入府演奏，並且同歡；台灣「毛小孩」隻數已經突破270萬，比14歲以下兒童（250萬）還多，去年出生人數13萬，但貓狗登記隻數卻多達23萬，賴清德總統去屏東認養一隻待了一年多都沒人認養的「三腿犬」斑斑，與台灣數百萬的「毛爸爸、毛媽媽」之間，又成功拉近了距離。

黃暐瀚直言，三個元素，令賴總統民調上升，民進黨支持度也遠高於藍白兩黨，這三點賴清德能做，在野黨自然也能，如果藍白也一樣「肅貪、親民、反併吞」，自然也能爭取到中間選民的認同。

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