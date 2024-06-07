總統國情報告採即時回答 卓揆：憲法裡找不到任何相關規定

立法院院會今天繼續對行政院長卓榮泰施政報告質詢。（記者羅沛德攝）

2024/06/07 12:51

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今天繼續對行政院長卓榮泰施政報告質詢，民進黨立委賴瑞隆詢問，藍白國會擴權法案修法，在立法院職權行使法增，總統至立法院國情報告應依立委口頭提問、依序即時回答明顯違憲，院長怎麼看？對此，卓榮泰表示，藍白把總統到立法院國情報告變成一種義務，而且報告以後採取的答問的方式，顯然在憲法裡是找不到任何相關規定。

賴瑞隆憂心，在國會不斷擴權的狀況下，會侵犯到現有法律及訂定好的政治規範，讓總統跟五院之間的分際混亂，擔心國會不斷擴權下去，反倒形成另一個憲政危機跟民主大倒退，

賴瑞隆指出，很不恰當的部分還包括，藍白國會擴權法案三讀通過後，包括條文漏寫「新台幣」、物件及檔案的更改等，可以感覺到是多麼匆促、急躁及混亂，在如此錯誤百出的情況下，他認為立法院應該接受行政院覆議，再回到立院好好討論、審議，把不恰當、違憲的部分充分討論溝通以後，再來做最後定案。

對此，卓榮泰表示，完全認同委員的看法，行政院身為憲政機關，依照憲法所定的程序，提出救濟，不應該說是惡意的，我們是在捍衛憲法的執行，同時來到立院覆議，當然懇求立委先進們能夠支持覆議案，所求的無非就是再次面對法案內容，重新審視，也再經過民主的程序好好討論，同時也維護到憲政裡的秩序，不要有權利分際、院際分際等困擾，化解這個憲政危機。

賴瑞隆說，行政院長若發現這個法有違憲有窒礙難行之處，還沒有提出覆議的話，將來在歷史上會被記上一筆；對此，卓榮泰認同說，這是失職、失責的。

賴瑞隆提到，過去行政院提出13次覆議，其中有7次成功，2次沒有結果，5次未成功，成功比例還是高的，期待這次覆議，立院可以好好再來審議，過去很多違憲問題，立委若有發現問題，就趕快來修正，不要等到大法官來認定違憲以後，才來處理，在歷史上對立院都是負面的印象。

對此，卓揆說，完全同意委員的看法，所以在第一時間就檢視、比對所有法條，再次確認內容，並經行政院會通過，現在已經呈請總統來核可，希望在最短時間完成，目前總統核可的函文還未到政院，希望能盡快處理，覆議案如果能越快成立，社會的紛爭會減少，也會化解憲政危機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法