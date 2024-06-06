台北雙子星兩樓塔略降高度 門廳北眺七星山、南望台北城

台北車站特定專用區（C1、D1）雙子星開發案變更設計案修正後通過，兩塔樓高度將調降，公益性門廳遠眺七星山、南望台北城。 （資料照，台北市捷運局提供）

2024/06/06 11:33

〔記者何玉華／台北報導〕台北車站特定專用區（C1、D1）雙子星開發案變更設計案，今（6）經台北市都市設計及土地使用開發許可審議，修正後通過，C1、D1塔樓高度將調降，C1公益性門廳3樓至5樓的電扶梯方向調整，將使動線北可遠眺七星山、南望台北城。

雙子星開發案因調整建築物高度及樓層、國門客廳配置、地面層景觀及各層平面等事項，進行變更設計提送都市設計審議委員會審議。

申設單位表示，因營運及雙層電梯設置需求，並檢討不超過台北車站屋脊線絕對高度要求，樓塔高度調整，C1塔樓部從289公尺調降為280公尺，55層調整為53層，總樓地板面積減少218.81平方公尺；D1從369公尺調降為360公尺，74層調降為70層，總樓地板面積減少140.86平方公尺。C1跟D1的9樓平台維持平整提高。

在國門客廳及公益性門廳規劃部分，都審幹事會建議以人潮可直接通達、不曲折、不被遮蔽為原則；D1地上4層公益性門廳部分通道僅1.83公尺寬，應不低於原核准的人行淨寬規劃，以利通行，同時確認C1公益性門廳3樓至5樓電扶梯方向，使動線可直視北側七星山，以及要求補充立體綠化專章，加強國門客廳、露臺及屋頂綠化設計。

申設單位補充表示，將評估讓建築效能達到1+等級，5樓設立水景協助降溫、選用能創造遮蔭環境的植栽；C1內部3樓至5樓的電扶梯方向調整，從原核准的往北行走再繞回，改為直觀的直進往前再往上。8樓增加通道寬度，視野上可北眺七星山、南望台北城。

委員們建議生態綠化植栽多樣性，增加生態解說並注意露台植栽覆土要達1.5公尺，同時避免種植竄根性強的樹種，做好排水，避免破壞結構體。會議主持人王玉芬裁示，請申設單位對委員提出的植栽建議一併檢視，並駁回申設單位提出國門客廳部分平台、迴廊等免計容積率的期盼，強調「該怎麼樣就怎麼樣」。

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