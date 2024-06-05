開拓國內外商機 雲林18家廠商前進6月下旬台北國際食品展

18家「雲林良品」廠商將參加6月26日至29日台北國際食品展，開拓國內及國際商機。（記者黃淑莉攝）

2024/06/05 19:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台北國際食品展將在6月26日至29日在台北南港展覽館舉辦，雲林縣府選出18家「雲林良品」廠商參展，今（5）日下午在縣府召開行前記者會開箱18家參展產品，期盼透過這次參展拓展國內及國際商機。

雲林縣長張麗善指出，雲林良品現有372家、875項產品，且已打出名號，目前有5000個點，含蓋國內及國外，品質受到肯定，尤其在日本東京食品展共收到訂單超過1.5億元，後續還衍生其他的訂單無法統計，另新加坡食品展現場也收到3200萬元訂單。

張麗善表示，台北國際食品展是全國具指標性的食品展，去年現場交易有超過2000萬元，參展廠商十分踴躍，今年縣內廠商報名有30多家，縣府以加入雲林良品廠商優先再進一步評審，所以只有18家參展，參展產品都很棒且具有國際市場競爭力。

張麗善說，台北國際食品展屬於BToB的專業展，以專業買家及同業為主，許多廠商在參展後獲得國內外企業青睞，得到許多訂單，成為打開海外市場的契機，雲林良品擁有完備的電子商務等多元行銷體系，具有強勢的競爭力，期盼這次台北國際食品展能拓展無限商機。

縣府農業處長魏勝德表示，今年台北國際食品展4天活動展期中，除雲林良品展示推廣，也邀請廚師、營養師教民眾輕鬆的以雲林良品製作出美味餐點，每日也準備許多試吃體驗及有趣的互動問答送贈品等活動，讓國內外買主及民眾能近距離瞭解雲林良品特色，前3天只開放廠商進場，最後一天29日開放一般民眾購票進場，歡迎大家踴躍參加。

參展廠商提供自己最優質的產品前進台北國際食品展。（記者黃淑莉攝）

參展廠商提供自己最優質的產品前進台北國際食品展。（記者黃淑莉攝）

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