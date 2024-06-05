為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

開拓國內外商機 雲林18家廠商前進6月下旬台北國際食品展

18家「雲林良品」廠商將參加6月26日至29日台北國際食品展，開拓國內及國際商機。（記者黃淑莉攝）

18家「雲林良品」廠商將參加6月26日至29日台北國際食品展，開拓國內及國際商機。（記者黃淑莉攝）

2024/06/05 19:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台北國際食品展將在6月26日至29日在台北南港展覽館舉辦，雲林縣府選出18家「雲林良品」廠商參展，今（5）日下午在縣府召開行前記者會開箱18家參展產品，期盼透過這次參展拓展國內及國際商機。

雲林縣長張麗善指出，雲林良品現有372家、875項產品，且已打出名號，目前有5000個點，含蓋國內及國外，品質受到肯定，尤其在日本東京食品展共收到訂單超過1.5億元，後續還衍生其他的訂單無法統計，另新加坡食品展現場也收到3200萬元訂單。

張麗善表示，台北國際食品展是全國具指標性的食品展，去年現場交易有超過2000萬元，參展廠商十分踴躍，今年縣內廠商報名有30多家，縣府以加入雲林良品廠商優先再進一步評審，所以只有18家參展，參展產品都很棒且具有國際市場競爭力。

張麗善說，台北國際食品展屬於BToB的專業展，以專業買家及同業為主，許多廠商在參展後獲得國內外企業青睞，得到許多訂單，成為打開海外市場的契機，雲林良品擁有完備的電子商務等多元行銷體系，具有強勢的競爭力，期盼這次台北國際食品展能拓展無限商機。

縣府農業處長魏勝德表示，今年台北國際食品展4天活動展期中，除雲林良品展示推廣，也邀請廚師、營養師教民眾輕鬆的以雲林良品製作出美味餐點，每日也準備許多試吃體驗及有趣的互動問答送贈品等活動，讓國內外買主及民眾能近距離瞭解雲林良品特色，前3天只開放廠商進場，最後一天29日開放一般民眾購票進場，歡迎大家踴躍參加。

參展廠商提供自己最優質的產品前進台北國際食品展。（記者黃淑莉攝）

參展廠商提供自己最優質的產品前進台北國際食品展。（記者黃淑莉攝）

參展廠商提供自己最優質的產品前進台北國際食品展。（記者黃淑莉攝）

參展廠商提供自己最優質的產品前進台北國際食品展。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
上新菜囉！蔡總統與4友邦大使「辦桌」將台灣料理融入拉美食材
2022/06/23 06:55

上新菜囉！蔡總統與4友邦大使「辦桌」將台灣料理融入拉美食材
大成集團零抗生素飼養白肉雞首亮相 植物肉下半年拚外銷
2023/06/14 15:56

大成集團零抗生素飼養白肉雞首亮相 植物肉下半年拚外銷

拒絕私菸酒 一起愛捐血公益活動
台北食品系列展湧入4.6萬人 參觀人潮成長60％
2023/06/17 18:40

台北食品系列展湧入4.6萬人 參觀人潮成長60％
台北國際食品展25日開放民眾購票 商機拚成長5成
2022/06/23 10:27

台北國際食品展25日開放民眾購票 商機拚成長5成

產業再生、安居樂業、宜居樂活大臺南
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播