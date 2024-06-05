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立院今審詐欺犯罪危害防制條例草案 韓國瑜罕見現身半小時「關心重要法案」

立法院長韓國瑜在下午3時30分突現身委員會，到場關心審查進度。（記者李文馨攝）

立法院長韓國瑜在下午3時30分突現身委員會，到場關心審查進度。（記者李文馨攝）

2024/06/05 16:29

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（5）日審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，預料將挑燈夜戰，力拚今日完成初審。值得注意的是，約至下午3時半，立法院長韓國瑜突罕見現身委員會，坐在國民黨立委許宇甄身旁，並小聲說「關心重要法案」；約莫在下午4時離開會場，會議過程未公開發言。

行政院會5月9日通過「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例草案，及科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案3配套修法與立法，草案送立法院審議；行政院長卓榮泰520上任後多次提及打詐修法的重要性，日前拜會韓國瑜及朝野黨團時，也盼儘速審查打詐四法。

對此，民進黨團盼本會期7月16日前三讀通過，因此今天排審「詐欺犯罪危害防制條例草案」，上午結束馬拉松式質詢後，下午隨即展開逐條審查，約莫在下午3時半，韓國瑜突罕見現身委員會，坐在國民黨立委許宇甄身旁，坐下時小聲的說：「關心重要法案」，並在下午4時離開會場，全程並未公開發言。

據了解，韓國瑜過去鮮少出席委員會，今天到場是為彰顯對該法案的重視，因此來看實質討論的過程，也了解朝野立委對於該法案的意見。

立法院長韓國瑜罕見現身委員會。（記者李文馨攝）

立法院長韓國瑜罕見現身委員會。（記者李文馨攝）

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