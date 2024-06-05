拜登5度重申出兵護台 外交部：中國嚴重威脅區域穩定

美國總統拜登日前接受「時代雜誌」專訪表示，若中國試圖改變現狀，「美方不會不保護台灣」、「不排除動用美國武力」，外交部今（5日）表示誠摯感謝，並強調，中國灰色地帶脅迫已嚴重威脅區域和平與穩定。（資料照）

2024/06/05 14:53

〔記者楊堯茹／台北報導〕美國總統拜登（Joe Biden）日前接受「時代雜誌」（TIME）專訪表示，若中國試圖改變現狀，「美方不會不保護台灣」、「不排除動用美國武力」，這是拜登任內第五度對此作出明確表態。對此，外交部今（5日）表示誠摯感謝，並強調，中國灰色地帶脅迫已嚴重威脅區域和平與穩定。

繼上月在西點軍校畢業典禮演講表示，向來願以武力保護國家、盟友以及核心利益，拜登於「時代雜誌」專訪更加明確指出，「若中國試圖片面改變現狀，美方不會不保護台灣，因此美方也持續提供台灣能力以及與區域盟邦協商」；並表示，如果中國侵台，「不會排除動用美國武力」。

外交部今發布新聞稿表示，對於拜登再度重申美國對台灣長期的安全承諾以及對區域和平與穩定現狀的高度重視與支持，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部強調，中國近來以民主國家正常且例行的民主程序作為藉口，頻繁對區域進行軍事施壓、灰色地帶脅迫及發表恫嚇言論，已嚴重威脅區域和平、穩定與繁榮，引發國際社會高度關切。

外交部續指，將堅定捍衛台灣自由、民主與安全，持續提升自我防衛能力，並與美國等理念相近國家深化合作，共同確保台海現狀及以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

這是拜登任內第五度對此作出明確表態，前次為2022年9月接受美媒CBS「60分鐘」專訪，被問及美國是否出兵協防台灣？他回答：「會，若發生前所未有的攻擊」；同年5月出訪日本時，也曾於記者會表示，「軍事保衛台灣是美國做出的承諾，台灣一旦被武力攻佔，將使整個區域陷入動盪」。

拜登於2021年10月的美媒CNN市民大會，被問及台灣若遭中國攻擊，是否防衛台灣？他表示，「會，我們對此有承諾」。在此之前，則是在同年8月接受美媒ABC專訪時表示，「若任何人侵略或對北約盟友採取行動，美方將做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。」

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