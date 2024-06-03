中國對台施加空前壓力、窮台認知戰 謝金河：多虧黃仁勳化解壓力

輝達執行長黃仁勳近期挺台金句連發。（資料照）

2024/06/03 20:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日回到台灣受到各界關注，不僅直言「台灣是非常重要的國家」，昨（2日）晚在台大舉辦的演講更是當著各大外媒鏡頭大讚台灣、讓世界再次看見台灣。財信傳媒董事長謝金河今天（3日）直言，自總統賴清德上月20日就職以來，中國對台施展空前的窮台攻勢、認知戰，但多虧黃仁勳，幫台灣化解不少壓力。

謝金河今天在臉書發文大讚黃仁勳「改變台灣，也讓台灣被世界看見」，「昨晚黃仁勳在台大的演講，是一場專業又充滿趨勢性、技術能量的專業演講，吸引多家電視台直播，網路直播影片更是瘋傳。不管懂AI或不懂AI的民眾都被黃仁勳的魅力征服，這恐怕是台灣有史以來頭一遭。這次黃仁勳的台灣行，除了喚醒民眾對AI的熱情與關注，他也創造很多難以想像的紀錄，例如有本事請得動年逾九旬的張忠謀逛寧夏夜市的，恐怕只有他有辦法。」

他接著說：「其次是從520迄今，差不多只有半個月，但中國對台灣施加的壓力堪稱空前，從軍演、立法院、五月天等藝人表態，再到中止ECFA關稅減讓，中共當局幾乎卯足全力。但遇上黃仁勳賣力行銷台灣，言必稱台灣，又一直說台灣是AI的中心，把小粉紅弄得咬牙切齒。他的四兩撥千金，也化解台灣不少的壓力」。謝金河還指出，「過去，輝達只是利用台灣低價生產優勢，這次他把供應鏈鏈結起來，大家一起在AI的大道上奔馳，這也是台灣空前的機遇。」

另外，民進黨立委沈伯洋今天在政論節目上也直言，中國正在台進行「台灣不能沒有中國市場」的認知戰，近日突然宣布片面中止134項ECFA早收產品關稅優惠，也是窮台戰略的一環，所幸有「AI教父」黃仁勳和超微（AMD）總裁、「半導體女王」蘇姿丰來台造成的新聞熱潮，股市持續上漲，剛好破解掉中方中止ECFA關稅減讓的負面效應。

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