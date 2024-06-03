向心夫婦不滿高院判無罪仍被限制出境 跨海向憲法法庭聲請釋憲

中國籍人士向心（右）、龔青（左）夫婦不滿高院判2人洗錢無罪後仍繼續限出境，違反法律程序，已返回香港的2人委託律師向憲法法庭聲請釋憲。（資料照）

2024/06/03 17:46

〔記者楊國文／台北報導〕中國創新、中國趨勢公司負責人向心、妻子龔青被控捲入澳洲共諜王立強案，獲不起訴確定，向心夫婦另涉洗錢案，亦獲判無罪定讞，已返回香港，但向心夫婦不滿高院判他們均無罪後，仍將2人限制出境，侵害訴訟權，應屬違憲，已委託律師遞狀向憲法法庭聲請法規範審查。

自稱中國間諜的男子王立強，於2019年5月入境澳洲，向澳洲安全情報組織指稱，他是向心、龔青的下屬，並指向心夫婦基於為中國軍事、行政、黨務機構來發展組織，企圖以資金介入操控台灣選舉結果。

向心夫婦被控從2018年11月縣市長選舉前來台，以中國創新公司資金挹注廟宇，作為組織運作費用，並以經營臉書粉絲團等方式建立接觸管道，疑似違反國安法，但檢方追查後，已不起訴處分確定。

另外，向心夫婦涉替中國的國太投資集團「漂白」吸金的贓款，匯洗2.98億新台幣來台，在台北市信義區購買3戶「冠德遠見」豪宅，涉犯洗錢不法。

不過，台北地院、高院均判向心夫婦無罪，因適用速審法「限縮上訴」規定，檢方仍有權上訴，因此，向心夫婦仍被高院裁定限制出境、出海8個月，2人不服提起抗告，遭最高法院駁回，2人曾不滿指出，無端被限制出境1432天，很冤枉。後來，全案因檢方未上訴，向心夫婦獲判無罪確定，高院去年10月撤銷2人限境處分，2人離開台灣，返回香港。

向心夫婦認為，高院判決無罪後，未採取同樣可達到保全訴訟目的、且對2人侵害較小的手段，而是直接限制出境、出海8個月，違反正當法律程序，最高法院並未具體審查高院限境裁定是否違法，駁回抗告案，剝奪2人訴訟權，委託律師向憲法法庭聲請法規範憲法審查及裁判憲法審查。

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