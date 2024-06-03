北市局處與台智光專約「糊塗帳」 秦慧珠：無會議紀錄難還原議約過程

北市議會台智光專案調查小組今召開會議，召集人秦慧珠指出，各局處簽訂專案費率、標準不一。（記者詹湘淇攝）

2024/06/03 16:44

〔記者詹湘淇／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內三大案爭議延燒，台智光專案調查小組今召開首次正式會議，邀集衛生局、教育局、工務局說明與台智光議約狀況。台智光調查小組召集人秦慧珠指出，各局處簽訂專案費率、標準不一，也沒有會議紀錄與錄音、錄影檔案，後續將約詢其他局處釐清議約過程。

台北市議會台智光專案調查小組今召開會議，邀集衛生局聯合醫院、教育局、工務局說明與台智光議約狀況。台智光調查小組召集人、國民黨議員秦慧珠指出，小組原先鎖定警用監視器合約，卻發現其他局處的專案合約也有問題，今邀請三局處說明後，發現所有專案合約缺乏統一標準，聯合醫院所簽的合約費率有些高達61萬、有些卻僅11萬，「它是一筆糊塗帳，既複雜又亂七八糟的。」

秦慧珠也說，更誇張的是，各局處與台智光的議約會議沒有錄音、錄影與會議紀錄，小組成員只看得到最終費率，無從得知議約過程，且審議費率小組竟照單全收，通過所有書面審查，完全沒有機制可把關費率合理性，簡直是一團亂。

秦慧珠說明，下次會議除了要請警察局、教育局、工務局說明，也將邀請交通局、民政局、社會局、消防局等四個局處出席，小組釐清狀況後會建議市府訂定相關SOP機制。秦慧珠說，新任警察局長李西河於6月6日上任，下次會議也將邀請李西河到場說明。

民進黨議員何孟樺表示，各局處以專案方式處理，造成規制混亂、缺乏統一規劃，有些合約費率僅幾千元、有些卻達上萬元，非常誇張，而審議費率小組僅做形式審議，等同沒有任何具體的檢討機制，後續將請其他局處說明議約狀況。

民眾黨議員林珍羽也說，此次小組會議確實發現許多疑點，母約雖設有框架規範，但局處各自的專案合約標準、費率不一，議價會議不僅沒有會議紀錄、錄音存證，也沒有任何單位負責統整，令人匪夷所思，「所以是台智光他怎麼喊，我們就怎麼簽嗎？」

資訊局表示，光纖傳輸方案主要可分為兩類，第一是公版的TGSN，第二則是各使用機關因個別需求，無法於公版中找到對應項目而訂定的專案。資訊局指出，公版的TGSN為全府通用的傳輸規格，對標中央的GSN，由資訊局負責實質議定規格與價金，合理性經得起檢視，2024年之後也會繼續以同樣方式審查核定。

資訊局說明，2024年以前之個別機關專案部分，分兩階段核定規格與價金：第一階段由各使用機關主導，依需求完成實質議定；資訊局做技術輔助，並提供最高指導原則，個別機關有較高之作業自由度；第二階段則召開由府級主持，資訊局負責幕僚作業之會議，就第一階段議定費率進行形式審查核定。資訊局也說，個別機關專案部分，2024年後將以專案審查暨費率核定會議，進行各傳輸方案之實質審查。

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