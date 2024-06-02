綠議員促停辦雙城論壇 蔣萬安：今年預算已通過

台北市長蔣萬安表示，今年舉辦雙城論壇的預算，已經議會審議通過。（圖由台北市政府供）

2024/06/02 15:47

〔記者何玉華、江采蓁／台北報導〕台北市政府今年暑假將舉辦雙城論壇，但因近期中國軍機擾台，有鑑於台北市長蔣萬安在競選時曾喊出舉辦雙城論壇的三前提包括「中共不再擾台」，民進黨台北市議員何孟樺提案要求市府停辦今年雙城論壇，台北市長蔣萬安今早（2日）受訪表示，今年預算都已經通過，不會有之前預算但書的問題。

蔣萬安2022年競選台北市長時，曾表示舉辦雙城論壇的3前提，包含「中共不再擾台」、「對台灣釋出善意」、「雙方地位要對等」；前市長柯文哲時期，議會也通過若共機持續擾台，不得動支預算辦雙城論壇的但書決議。

何孟樺指出，今年雙城論壇編列139.4萬元，但近來中國對台文攻武嚇且明示轟炸北市意圖，認為市府應宣布停辦2024年雙城論壇以示抗議，以後年度若欲重新舉辦，應以市長所提辦理3要件，於辦理前一個月提出評估報告予議會。不過，國民黨團與民眾黨團都傾向支持續辦雙城論壇。

蔣萬安今天早上出席台北市公民養成高中職推廣教育課程提案交流論壇時，被問到雙城論壇舉辦的問題，蔣萬安表示，這筆與算已經編列並經議會通過，不會有之前預算但書的問題；言下之意，雙城論壇舉辦不受影響。

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