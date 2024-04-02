兒童節快樂！信誼攜手台灣交響樂團推親子繪本公益音樂會

兒童節快樂！信誼攜手台灣交響樂團今舉行記者會，將在5個縣市舉辦6場親子繪本公益音樂會。（記者林曉雲攝）

2024/04/02 16:53

〔記者林曉雲／台北報導〕兒童節快樂！信誼基金會攜手國立台灣交響樂團（NTSO）今舉行記者會，從4月4日兒童節當天起共在5個縣市、舉辦6場親子繪本音樂會，並邀請偏遠小學師生參與，預計將有3100名親子及學童免費觀賞。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，信誼40多年來致力兒童早期教育與閱讀推廣，從信誼最新大型調查發現，台灣1萬個受訪家庭中，74％的家庭在孩子1歲以下已開始親子共讀，圖畫書即為共讀最重要的媒介，信誼親子繪本音樂會也深入家庭，成為親子接觸閱讀、藝術、感知生命力的重要活動，去年信誼開始和NTSO在台中合作8場親子繪本音樂會，今年擴大到5個縣市，從都市走向偏鄉，深入台灣各角落。

台灣交響樂團團長劉玄詠表示，很開心和信誼攜手為兒童舉辦專屬的音樂會，也很感謝台灣證券交易所支持，讓15個偏鄉的小朋友們可一起享受音樂會，信誼基金會精選第6屆佳作獎「紅公雞」及第32屆「評審委員推薦獎」人氣繪本「企鵝演奏會」與古典音樂做結合，除了打開「聽覺」之外，更加上「視覺」饗宴，讓演出內容更豐富，也要感謝各縣市文化局及教育局的支持，以眾人的力量交織出動人的樂章。因為小朋友反應很熱烈，也不排除加場演出。

「企鵝演奏會」圖畫書作者陳彥伶表示，她在跟孩子講這本繪本時，常常需要發出口風琴吹奏的聲音，但卻苦於無法精準的哼出一段旋律，有台灣交響樂團的演奏，讓這本繪本有了更豐富的情感，聽覺跟視覺的加乘讓圖畫書裡想表達的愛，以更立體的方式傳播出去，感到無比幸運，覺得「又驚又喜」。

4月4日起從中台灣國台交演奏廳為起點，陸續至雲林表演廳、台中市葫蘆墩文化中心、新竹市文化局演藝廳、花蓮縣文化局演藝廳及宜蘭演藝廳等地舉辦6場親子繪本音樂會，詳情可上NTSO藝文活動平台查詢。

兒童節快樂！信誼攜手台灣交響樂團推6場親子繪本公益音樂會。（記者林曉雲攝）

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