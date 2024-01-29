父親欠債、2歲女兒列黑名單！中國社會信用體系連坐嚴懲

熟稔中國問題的官員表示，習近平主政下，失信「黑名單」人數大增，顯示中國經濟嚴重下滑，甚至有父親欠債，女兒被列入黑名單的。（法新社）

2024/01/29 09:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共利用「社會信用體系」掌控人民行動自由，透過每個人在金融、法律、網路言論及行為表現等方面給予信用評分，只要一處失信，就會處處受限。熟稔中國問題的官員表示，習近平主政下，失信「黑名單」人數大增，顯示中國經濟嚴重下滑，甚至有父親欠債，女兒被列入黑名單的。

中國國務院2016年5月發布「關於建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見」，根據中共法院資料，目前約854萬人因無力還款成為違約者，被列入失信「黑名單」。

據了解，目前中國有「信用中國網」、「國家企業信用資訊公示系統」、「全國法院失信被執行人名單資訊公布與查詢平台」3個中央查詢平台，允許對被列入「黑名單」的法人及自然人進行查詢。

我方掌握，「黑名單」制度上路7年來，已有連坐案例發生。在中國，有年僅2歲的女童因為父親欠債而名列榜上，顯示社會信用體系失之嚴苛、殃及家人。

官員批評，中共發展的社會信用體系是透過個人在金融、法律、言論及行為等表現給予信用評分，同時運用獎懲機制，提高社會信用水準。中共採取的信用評等涵蓋政治立場、犯罪紀錄、交友圈、購物習慣等資訊，以現代科技全面監控人民的行為，並決定是否「可信」。

根據中共官方文件，影響社會信用的行為有「商業行為」、「社會行為」、「網路言論」三類；中共施作行為已涉及全方位的資訊蒐集，透過監控做為評判標準，當某人行為逾越評分項目的規範，會在不知不覺中被列入「黑名單」，而且中共當局不事先通知誰被列入，更缺乏管道申訴救濟。

例如中國河南鄭州有孩童被拐賣，家人報警後，才發現被設定為「上訪戶」。還有中國執業律師原先對自己被列入黑名單毫不知情，直到無法購買機票才得知被列入黑名單。

官員指出，中共已將「極端上訪」、「示威遊行」、「圍堵黨政辦公大樓」列為誠信體系的計分項目，雖然訪民在中國法律層面受保障，但地方政府人治色彩濃厚，上訪常因官官相護無下文，甚至會把上訪者列入「重點關注對象」，在不透明的扣分標準下，上訪者無法購買車票或機票，連要進一步申訴都受到嚴重影響。

值得注意的是，中共對中國老百姓的監控和設限，無所不用其極，社會信用體系是嚴苛的懲罰措施。例如江西有某位廣告公司老闆因拖欠銀行債務被列入黑名單，被法院禁止使用微信支付帳號購物，連為年幼兒子買食物都無法使用。

他質疑，對所有列入黑名單的中國人民而言，因生活處處受限，更加無法找到工作，也難以清償債務，進而影響消費，這種荒謬的極權專制信用評比制度，只會讓中國每況愈下的總體經濟發展，形成惡性循環。

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