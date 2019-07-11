中國推大灣區惹議 港人哀嘆︰逼我們北漂嗎？

2019-07-11 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省政府日前公布《粵港澳大灣區建設3年行動計劃》公文，提到將加速社會信用體系的建設，引起外界質疑香港是否要引進社會信用體系，踐踏香港人權。此外，爭議不斷的大灣區計劃也隨之再度浮上檯面，讓港人質疑是否讓香港逐漸「內地化」？更有人直言，這個計劃根本就是要逼香港年輕人「北漂」到中國當二等公民。

香港政制及內地事務局局長聶德權昨晚（10日）再度在臉書表示，該計劃凡是涉及香港的部分都要港府同意才能落實，而且必須遵守兩大原則︰「符合一國兩制」及「雙方互惠互利」，因此香港不會實施社會信用體系。不過該文仍遭網友群起質疑，指出「粵港澳大灣區」本來就是讓香港逐漸「內地化」的元兇，對「一國兩制」的維持毫無信心。

此文一出引起香港網友熱議，多數網友表示，雖然感受到聶德權說明的誠意，但對香港政府完全沒信心，誰知道當局以後態度會不會大轉彎，況且只要中央下達指令，「你一個小小局長該如何反對」。也有網友說，「粵港澳大灣區」本來存在巨大爭議，它加速「香港內地化」，帶來中國移民跟遊客，也讓香港年輕人必須「北漂」到大灣區工作，內地香港早就融為一體，一國兩制逐漸變「一國一制」。

針對日前香港可能引入「社會信用體系」的風波，聶德權昨晚在臉書詳加說明，他表示大灣區計劃有一份中央頒布的《規劃綱要》，粵、港、澳三地政府按著這個方向，各自研究有甚麼具體措施可以落實，當中要合作推行的政策，就要雙方、三方甚至連同中央部委一起磋商。因此，《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃》是廣東省政府提出的計劃，即使部分建議需要香港配合，亦必須雙方同意才可以落實。

聶德權強調，粵港澳大灣區計畫其中2個重要的原則是：一、任何措施都必須符合「一國兩制」的原則；二、任何措施都必須是互惠互利，即是說特區政府推出的所有措施，都必定要符合香港的整體利益。

中國國務院發宣布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》後，特首林鄭月娥積極表達支持，但大灣區遭受香港部分人士反對，這種做法等於香港「被規劃」，喪失自治權，另外，香港會在大灣區的中失去獨特性，長遠來說會被「與內地一體化」，不僅加劇中、港兩地市民的衝突，也讓香港自治的前途風雨飄搖。

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